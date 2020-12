Venta de motos "volvió a crecer en noviembre" por sexto mes consecutivo

La cantidad de motos patentadas subió 33,4% en noviembre respecto del mismo mes del 2019, aunque el acumulado de los once meses arrojó una baja del 19,5%, informó hoy la asociación ACARA. "Las cifras de noviembre vuelven a mostrar una recuperación de las ventas por sexto mes consecutivo", indicó la entidad.



Destacó que la disminución del uso del transporte público en medio de la pandemia de coronavirus "generó muchas ventas". Remarcó que se trata de una "situación que ha sido muy bien acompañada con el reciente plan oficial, que brinda financiación el Banco Nación a tasa subsidiada".



El número de unidades patentadas durante noviembre fue de 23.316 motovehículos, cuando en igual mes de 2019 se registraron 17.484. El acumulado de los once meses transcurridos del año ascendió a 233.466, un 19,5% por debajo de las 289.846 unidades del mismo período de 2019. En noviembre se patentaron 1.225 unidades por día hábil, unas 157 motos menos que en octubre, pero 302 más que en noviembre del 2019, precisó el informe.



El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, señaló: "En el sector de las motos tenemos un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando a una coyuntura se la acompaña y potencia con una medida de incentivo muy importante".



"Lo que viene sucediendo es que el cupo de financiación se agota con celeridad", indicó, y sostuvo: "Ojalá se puede imitar también en el sector de los vehículos".



Por su parte, el director institucional de ACARA, Carlos Movio, remarcó: "En los últimos seis meses vinimos observando una sostenida recuperación de las ventas, aunque el mes pasado ya habíamos señalado una incipiente desaceleración por temas estacionales".



En cuanto a la participación, el análisis indicó que no hay cambios de posiciones en los cuatro primeros puestos con respecto al mes pasado.



Honda lidera cómodo el mercado con 5.232 unidades, seguida por Motomel con 3.434, mientras Corven está en la tercera ubicación, con 2.892, y Gilera se mantiene en el cuarto escalón con 2.650. Tampoco hubo modificaciones en cuanto al modelo más patentado y la Honda Wave 110S consolidó su liderazgo por tercer mes consecutivo. (Télam).