Se redujo la salida de reservas, pero cayeron u$s 1.204 millones en noviembre

El Banco Central logró reducir a 325 millones de dólares en noviembre las ventas en el mercado cambiario para abastecer pagos de importaciones y de deuda financiera de empresas, pero igual las reservas cerraron el mes con una caída de 1.204 millones de la moneda estadounidense.



En octubre la pérdida de reservas había sido mayor, ya que llegaron a u$s 1.523 millones.



Noviembre cerró con reservas por 38.652 millones de dólares, lo que refleja una pérdida de u$s 6.196 millones en el año, ya que a fines de 2019 había 44.848 millones de la divisa estadounidense.



En cuanto al resultado del mes, fuentes de la autoridad monetaria destacaron a la agencia NA que "las ventas son significativamente menores a las registradas en los últimos meses".



En buena medida se debió al endurecimiento del cepo cambiario, que redujo en forma drástica la cantidad de personas que pudo comprar divisas.



En octubre las intervenciones para atender la demanda habían alcanzado los 1.062,1 millones de dólares; en septiembre a u$s 1.617,8 millones y en agosto a u$s 1.278,8 millones, según el BCRA.



"La combinación de medidas que estimularon la liquidación de divisas con mecanismos introducidos para ordenar el pago de importaciones y deudas corporativas, permitió encauzar el mercado de cambios y mejorar la perspectivas, teniendo presente que noviembre es históricamente uno de los meses de mayor demanda y en diciembre comienzan a ingresar la liquidación de la exportación de la cosecha fina", consideraron fuentes del BCRA.



En la última jornada hábil de noviembre, el BCRA compró cerca de u$s 5 millones y prácticamente en la mitad de los días hábiles del mes terminó la rueda con una posición compradora, situación que no se registró en ningún otro mes del segundo semestre.



En noviembre también se estabilizaron los depósitos en dólares en el sistema financiero, y registraron una recuperación menor, de u$s 4 millones. .