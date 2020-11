Cerró sus puertas un reconocido hotel de Gualeguaychú

"Después de 23 años de trayectoria, Hotel Puerto Sol cesa su actividad", anunció la propietaria Felisa Foulkes, y agradeció a todos los colaboradores y clientes que, durante más de dos décadas, pasaron por el alojamiento ubicado en plena costanera de Gualeguaychú.Al respecto, el representante de los Hoteleros y Gastronómicos Marcelo Giachello manifestó que "Puerto Sol cierra sus puertas definitivamente porque económicamente no dio para más"."La dueña decidió ponerlo en venta porque debe mucho dinero, es la realidad que estamos atravesando hoy tras nueve meses sin trabajar", lamentó en diálogo conCon respecto a los recaudos por la pandemia, Giachello planteó: "Tenemos que trabajar muy juntos (con el municipio) compartiendo información, debemos saber el flujo de turistas que va a circular por Gualeguaychú"."Nosotros tenemos miedo que haya pocas camas, nos genera ruidos. Queremos trabajar para pagar las deudas, sabiendo que en diciembre se acaba la prórroga del plan de emergencia provincial y tenemos que pagar un montón de cosas sin haber empezado a trabajar", alertó.Por último, añadió que el velorio de Maradona "dio miedo", y temió que esas conductas puedan replicarse durante la temporada, ya que "hay una sociedad que no se controla, que no entiende que tiene que haber un protocolo para cuidarse entre todos".El 4 de diciembre es la fecha de habilitación para los viajes recreativos que estableció Nación y se plegó Entre Ríos. Sin embargo, aún hay demasiadas incógnitas.Para Giachello, el fin de semana largo que da inicio a la temporada "no va a ser bueno, porque hoy no hay muchas reservas, estamos solo al 10 o al 20%", estimó.Además, el presidente de la asociación recriminó que "no sabemos que es lo que vamos a vender de nuestra ciudad, si las termas van a abrir o no, si el contagio se puede dar en el agua o no".Pese a todos los males, la esperanza del representante hotelero y gastronómico está puesta en el inicio del año que viene. "Creo que enero y febrero serán excelentes, de un turismo visagra de familia", lanzó.Argumentó que "hoy la mayoría de consultas son de padres que quieren venir con sus hijos o parientes; y ahora el municipio va a renovar el Consejo Mixto de Turismo cambiando la ordenanza, es una buena decisión"."Van a venir muchas familias", pronosticó.