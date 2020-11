La sequía ganó terreno pero resurgen las esperanzas ante probables lluvias

El comportamiento pluvial en Entre Ríos y el de toda la zona núcleo del país "continúa siendo decepcionante, con excepciones en escala reducida, generadas por algunas celdas de tormenta que rompen la coyuntura de lluvias modestas que predomina", informó la Bolsa de Cereales de nuestra provincia.No obstante, desde la entidad se esperanzaron al señalar que "el mes aún no termina y se espera que la perturbación que se desplazó hacia el norte de la Mesopotamia, comience a retroceder como un frente cálido" desde hoy.Así," una nueva chance de precipitaciones quedará configurada para el sábado y parte del domingo".El escenario "seguirá siendo inestable los días subsiguientes y aun cuando noviembre no pueda remontar los números como para alcanzar la estadística que corresponde, al menos se lograrán algunas mejoras parciales, tan necesarias".deque "La Bolsa de Cereales de Entre Ríos hizo notar que "las lluvias de la última semana han sido muy pobres como para evitar el avance de la sequía, que ha logrado imponerse en vastas zonas de la provincia. Sobre el norte de La Paz y Federal donde ha llovido mejor, las reservas resisten pero apenas se acomodan en el borde de la categorías "escasa", algo similar a lo que sucede en las áreas agrícolas del sur".Solo "la confirmación de las lluvias del sábado y quizá algún otro pulso de agua el martes, lograrían morigerar este escenario tan complejo", recalcaron.Asimismo, los especialistas manifestaron que "durante las próximas dos semanas deberían sumarse al menos cien milímetros"."Lo que ha venido observándose desde el inicio del semestre cálido, aun cuando el fenómeno de La Niña no estaba en su apogeo, es que la frecuencia de precipitaciones de buen volumen es muy baja. Este período del año que estamos transitando es, en particular, muy sensible a la presencia del fenómeno de La Niña, en consecuencia no hay indicadores positivos a los cuales asirse para aspirar a un diciembre que traiga un comportamiento pluvial significativamente distinto al que llevamos. Es una situación donde solo puede aspirarse a mejoras parciales y temporarias", completó el informe de la entidad agraria.