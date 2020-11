Pagos extras confirmados para diciembre: Plus para AUH y bono para plan social

En las últimas semanas comenzaron a delinearse los refuerzos que tendrán las ayudas sociales para el mes de diciembre, luego de que el Gobierno confirmara que no habrá un cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergenica (IFE), el bono de $10.000 de Anses que se pagó a cerca de 9 millones de beneficiarios entre abril y agosto de este año.



En ese marco, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estableció que se otorgará un bono de fin de año de 9.400 pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y un plus a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que "cobrarán 12.000 pesos en diciembre".



Los mismos se acreditarían en conjunto con las percepciones mensuales de los beneficiarios.



AUH

Desde el organismo que conduce Fernanda Raverta aclararon que este pago no se trata de un bono, sino que el pago corresponde a un beneficio anual ya vigente y que representa un 20% acumulado anual extra en el pago que se cobra luego de acreditar certificados de escolaridad y controles de salud de los chicos.



Este año, sin embargo, no será necesaria la presentación de estos requisitos, ya que como consecuencia de la pandemia de coronavirus se eliminó ese trámite presencial.



Según los números de Anses, el promedio de chicos que reciben la asignación es de 1,9 por familia. En ese marco, estiman que cada familia recibirá en promedio unos $12.000. Son cerca de 3,3 millones de chicos y 2,3 millones de familias las que perciben el beneficio.



No hay que perder de vista que el monto mensual de la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 5% en diciembre, que es el mismo aumento que recibirán los jubilados.



Planes sociales

Esta continuidad de planes sociales ya existentes se plantea como el paso siguiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y alcanzará a muchas menos personas: el IFE llegó en tres ocasiones a casi 9 millones de familias.



En tanto, los 680.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo recibirán el bono de fin de año. Se trata de un programa en el que se unificaron las iniciativas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios.



El mismo "busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica", explica la Web de la Anses.



En otro orden, el Gobierno informó que en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que llega a 1,5 millones de familias. Así pasará de $4.000 a $8.000 (para madres con un hijo menor de seis años) y de $6.000 a $12.000 (para quienes tengan dos o más hijos).



La Tarjeta Alimentar llegó en 2020 a más de 1.500.000 familias en todo el país. Desde el 17 de diciembre de 2019, se acreditaron 1.567.752 tarjetas, que alcanzan a un total de 2.040.318 destinatarios (niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y personas con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo), representando una inversión mensual de $7.069.548.000.



Asimismo, se distribuirán 1,7 millones de cajas navideñas, que contienen nueve productos para 7 millones de personas. También, según informaron desde el ministerio de Desarrollo Social, se ampliarán los fondos para comedores comunitarios y comedores escolares y se fortalecerán las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para la compra de alimentos.



Por último, se lanzó el programa nacional Potenciar Inclusión Joven, que busca acompañar a jóvenes entre 18 y 29 años, en situación de vulnerabilidad, a través de convenios entre el ministerio de Desarrollo Social, municipios, provincias e instituciones. Apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.



La beca otorga $8.500 por mes por un año y comienza en 2021. En una primera etapa, se prevé que abarque a unos 100.000 jóvenes, pero el objetivo es que llegue a un millón de beneficiarios.

Fuente: Infobae