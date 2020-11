Guzmán pide terminar con especulación: "Generan inestabilidad cambiaria"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este miércoles que "los Estados van a jugar un rol muy fuerte en la recuperación económica", al participar de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2020, organizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para lograr el desafío que representa la política monetaria actual de nuestro país, Guzmán consideró que el peso debe volverse "una referencia y un instrumento de financiamiento y ahorro", y apuntó que las regulaciones macroprudenciales que evitan situaciones de "carry trade" son fundamentales.



El titular del Palacio de Hacienda puso el énfasis en que siempre que se dan situaciones de ganancias especulativas en el corto plazo se debilitan las posibilidades de desarrollo del mercado de capitales doméstico y el valor de la moneda se vuelve inestable. En esta línea, señaló que el BCRA debe tener cuidado a la hora de expandir la base Guzmán pidió terminar con las ganancias especulativas que generan inestabilidad cambiaria monetaria porque cuando la moneda no tiene robustez el exceso de liquidez "puede presionar sobre la demanda de moneda extranjera".



Además de referirse al esquema cambiario y monetario, remarcó la importancia del rol del Estado en las políticas de precios e ingresos, como el programa Precios Cuidados que busca generar precios de referencia.



Guzmán remarcó la importancia de la soberanía monetaria y aclaró que no hay forma de generar un shock de confianza efectivo en el corto plazo que cambie las conductas de los participantes de la economía. La estrategia será, según indicó, "recuperar las funciones del dinero con objetivos de estabilidad y crecimiento, con un ataque a los patrones de conducta de una economía con patrones de inestabilidad".



Por último, el Ministro apuntó al esquema fiscal. Por las necesidades de la pandemia, al no haber acceso al crédito externo no hubo opción y se tuvo que recurrir al financiamiento monetario. Sin embargo, insistió en que es momento de corregirlas cuentas fiscales. "Mientras el país se recupera, tenemos que converger a un equilibrio fiscal a una velocidad consistente con la recuperación, e ir reduciendo las necesidades de financiamiento por parte del Central al Tesoro", concluyó.



Cronista.com.