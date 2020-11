Las reservas siguen en baja y se perdieron más de u$s 1.100 millones en el mes

Las reservas internacionales volvieron a registrar el martes tendencia negativa y cayeron u$s 214 millones, por lo que durante noviembre ya perdieron más de u$s 1.100 millones, de acuerdo con datos oficiales.



Según las últimas cifras difundidas por el Banco Central, este martes las reservas finalizaron en u$s 38.732 millones.



Así, registraron una merma equivalente a u$s 214 millones con relación al viernes, mientras que a lo largo del mes la cifra asciende a u$s 1.125 millones.



En lo que va del año se perdieron reservas por u$s 6.116 millones, de acuerdo con los datos publicados por la autoridad monetaria.



Fuentes del Banco Central atribuyeron la disminución a una "caída muy fuerte del oro" y una merma en el yuan, que integran las arcas.



La semana pasada las reservas habían perforado el piso de los u$s 39.000 millones, pero tras el fin de semana largo la tendencia negativa se profundizó.



A pesar de una mayor tranquilidad en el mercado cambiario, este indicador clave sigue cayendo a diario.



Este martes, según fuentes del sistema financiero, el organismo que conduce Miguel Pesce logró finalizar con un balance positivo de u$s 30 millones en su intervención diaria.



Las intervenciones del Central apuntan a mantener controlado el tipo de cambio y evitar fuertes saltos que terminen impactando en los precios, en un escenario en el que consultoras ya alertaron sobre una aceleración de la inflación.



A fines de octubre, las reservas se ubicaban en u$s 39.856 millones, tras perder u$s 1.524 millones en ese mes.



Tras ese fuerte descenso, a lo largo de noviembre registró una baja sostenida que el mercado sigue de cerca.



A su vez, el indicador se posicionaba en u$s 44.848 millones en el último día de 2019.



Recientemente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, puntualizó que "al último balance, las reservas en dólares netas de encajes eran u$s28.365 millones".