Fernández, sobre el FMI: "Es corresponsable de lo que ha ocurrido en Argentina"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "el FMI ha sido corresponsable de lo que ha ocurrido en Argentina" en materia económica, y destacó que van a "ajustar el déficit", pero no lo van a "hacer sobre la gente".



"El FMI ha sido corresponsable de lo que ha ocurrido en Argentina. La primera vez que hablé con el Fondo, cuando era candidato a Presidente, yo les expliqué que ellos eran corresponsables de lo que se estaba viviendo en la Argentina", resaltó Fernández.



En declaraciones a elDiario.es y Radio 10, el jefe de Estado recordó: "Les recomendé que los últimos 11.000 millones de dólares que iban a darle al gobierno de (Mauricio) Macri no se lo dieran porque se iban a fugar. Y eso ocurrió".



"El dinero que recibió el gobierno de Macri solo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en la Argentina", subrayó.



Al referirse a las medidas del Gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus, reconoció: "Seguramente habremos hecho muchas cosas mal. Tal vez, si uno repiensa, fue un error haber apresurado una decisión sobre una empresa cerealera que estaba en quiebra, que era Vicentín".



"Pensamos que era una buena oportunidad que el Estado la tome, con la idea de poder desarrollar allí una empresa testigo para el mercado argentino cerealero, que es muy importante. Y creo que ahí nos equivocamos", manifestó.



En esa línea, precisó: "En cuanto hicimos un diagnóstico más profundo nos dimos cuenta que la estatización solo favorecía a los accionistas de la empresa y no al proyecto. Y ahí tuvimos que dar marcha atrás. Ahí nos equivocamos".



Para Fernández, la pandemia es "una gran oportunidad para que en la post pandemia podamos construir una nueva realidad económica donde la riqueza no se concentre entre tan pocos y la pobreza no se distribuya entre tantos millones".



"Empezamos a gobernar con la idea de hacer frente a una crisis económica y de deuda. Pero en el medio apareció el coronavirus y nos vimos obligados a cambiar sobre la marcha. Vamos a ajustar el déficit, pero no lo vamos a hacer sobre la gente", enfatizó.



Respecto a los más de 11 meses de gestión, resaltó: "Hemos logrado muchas cosas. La más importante en términos económicos es un acuerdo con los acreedores privados que nos permite que la Argentina, al cabo de 10 años, deba 38.000 millones de dólares menos. Y además nos libera para que podamos invertir en desarrollo y no en pago de intereses de la deuda".



En cuanto al dólar, el Presidente afirmó que "no es mágico" el proceso para salir del bimonetarismo, y amplió: "Es un problema de tiempo, de recuperación de confianza en nuestra moneda".



"Los argentinos perdimos la confianza en la moneda argentina porque los procesos de inflación generaron devaluaciones y se llevaron los ahorros de la gente. Y entonces confían más en una moneda dura que en el peso argentino", explicó.



Al referirse al peronismo, Fernández afirmó que "el día que nació el peronismo nació el antiperonismo", y precisó: "El peronismo significó para gran parte de la sociedad un riesgo: el riesgo de que se avance sobre sus privilegios. Básicamente es eso".



"El peronismo es básicamente una expresión política que mueve masas enormes dentro de la sociedad y que es recordada en la Argentina por haber sido la que incorporó a un sector de la sociedad al sistema social", describió.



Por último, desatacó que "la Argentina tiene que prestarle más atención a su vínculo con Europa, porque la Argentina de los 90 en adelante concentró demasiado la mirada en los Estados Unidos, que es un país muy importante, no cabe ninguna duda. Pero los inversores a más largo plazo en la Argentina son los europeos: son italianos, españoles, franceses, alemanes".



"El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es recomponer cuanto antes nuestro mercado interno, que es un mercado importante. Y a partir de allí ver las oportunidades que hay: la Argentina tiene muchísimas oportunidades de inversión", agregó.