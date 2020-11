Cuotas de préstamos UVA "se mantienen congeladas" hasta el 31 de enero de 2021

En un comunicado, la entidad que preside Miguel Angel Pesce aseguró que las cuotas pagas por los deudores hasta el 1 de febrero de 2021 no podrán superar el importe de la suma correspondiente a marzo de de este año.



Recordó que los Decretos de Necesidad y Urgencia 319/2020 y 767/2020 establecieron que las financiaciones ajustables por UVA deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas con el monto de la cuota y las refinanciaciones que se efectúen.



Indicó que las deudas resultantes de los diferenciales entre las cuotas contractuales y las efectivamente abonadas a partir del congelamiento, deberán ser refinanciadas para su pago a la finalización de la vida del crédito, salvo indicación explícita en contrario del deudor.



Las deudas por falta de pago o pagos fuera de plazo que pudieran generarse hasta el 31 de enero del año 2021 deberán también ser refinanciadas para su pago a la finalización de la vida del crédito, pudiendo en este caso aplicarse intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa del préstamo original.



"Todas las diferencias generadas durante el congelamiento de las cuotas, falta de pago o pagos fuera de plazo, mantendrán su denominación en UVA y pasan al final del período", indicó la autoridad monetaria.



El BCRA instruyó a todos los bancos a aplicar las exigencias establecidas por el decreto presidencial.



Asimismo, alertó a los usuarios a que realicen los reclamos correspondientes ante la entidad financiera en la que pidieron el crédito y, en caso de no recibir respuesta, que lo hagan en la autoridad monetaria directamente.



NA