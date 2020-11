Crédito a Tasa Cero: Monotributistas piden la extensión del plazo de pagos

Integrantes de Monotributistas Asociados de la República Argentina (M.A.R.A.) le piden al Poder Ejecutivo la extensión del periodo de Gracia del Crédito a Tasa Cero que comienzan a pagarse en diciembre.



"Es necesario extender el Periodo de Gracia del Crédito a Tasa Cero, porque muchos monotributistas no van a poder pagarlos. En el mes de diciembre comienzan los pagos de las cuotas y lamentablemente, no estamos teniendo actividad económica", expresó a Elonce TV Noelia Villlafañe, presidente de M.A.R.A.



Desde el mes de octubre, "estamos esperando la respuesta a esta extensión, ya que iniciamos un expediente en Casa Rosada", dijo y agregó que "las autoridades nos informaron que el expediente está en evaluación y ha ido pasando de áreas para ser analizado".



La extensión que piden los monotributistas es de "seis meses más". A nivel nacional hay "alrededor de 500.000 tomas de créditos a tasa cero y el 99.9% no puede afrontar ese pago".



Además, los monotributistas "pedimos que se congelen los precios, porque en el 2021 se actualiza el importe y este año ya tuvimos un aumento de 50%. Sumando a la cuota del crédito, es un saldo que no podemos afrontar".



Villlafañe remarcó que "somos el motor de la economía, ya que día a día nos esforzamos para tener un ingreso, porque no tenemos un respaldo económico. Por eso es tan necesario, que el Gobierno nos vea y nos comience a cuidar".



Por consultas, se pueden comunicar al 3435443153