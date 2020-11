Las reservas del Banco Central perforaron el piso de los u$s 39.000 millones

El Banco Central reportó este jueves una pérdida de 130 millones de dólares en reservas internacionales, que descendieron a u$s 38.940 millones.A pesar de una mayor tranquilidad en el mercado cambiario, este indicador clave sigue cayendo a diario, como consecuencia de una intervención cada vez más notoria de la autoridad monetaria para atender la demanda de divisas.En lo que va de noviembre cayeron en u$s 917 millones, a pesar de las mayores restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno.A fines de octubre, las reservas eran de u$s 39.857 millones y, si bien a menor ritmo, continuaron cayendo en las primeras tres semanas de noviembre.En octubre, el Banco Central había perdido u$s 1.524 millones en reservas.Las intervenciones del Central y la caída de reservas están directamente vinculadas con la necesidad del Gobierno de mantener a raya el tipo de cambio y evitar bruscas subas que terminen impactando en los precios.En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC se disparó al 3,8%, el nivel más alto del año, y se estima que en noviembre y diciembre también habrá registros elevados.En su presentación ante el Senado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, puntualizó que "al último balance, las reservas en dólares netas de encajes eran u$s28.365 millones" y agregó que "el resto como el swap con China, los DEG (moneda del FMI) y el oro tienen distinto grado de liquidez".En un acto, el presidente Alberto Fernández dijo que la gestión anterior dejó "un país lánguido de divisas y las necesitamos para reservas y para insumos".