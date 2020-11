Confirmaron que el Impuesto a la Riqueza alcanzará a más personas

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario para las grandes fortunas" no afecta la producción", pero reconoció que "el ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el universo alcanzado" por el gravamen.



De estos número finales podría surgir que la cantidad de contribuyentes que pagarían el aporte podría ser mayor al estimado inicialmente, de 12.000 personas.



"Nadie va a tener que vender sus máquinas. El aporte no afecta la producción. Recae sobre la riqueza de los individuos, que está financiada", dijo esta tarde Marcó del Pont, en una entrevista con Radio con Vos, al ser consultada sobre el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.



"Tampoco será necesario que vendan los campos. Nosotros observamos que aquellas personas humanas que declaran inmuebles rurales y deberán pagar el aporte, sus campos representan en promedio el 2,7% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar", agregó la titular de la AFIP.



Marcó del Pont indicó que "en general los campos productivos están en cabeza de sociedades", y que cuando se trata de personas físicas "en el universo de los que declaran bienes inmuebles rurales, en general nos da que tienen medios líquidos para pagarlo".



"Para este impuesto se va a tener que hacer una declaración jurada y presentar cuál es el patrimonio", dijo, y reconoció que habrá diferencias con la presentación de mitad de año de Bienes Personales "por la valuación de esos activos". Y agregó: "El ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el número del universo alcanzado, vamos a verlo a medida que se presenten las declaraciones juradas".



La funcionaria señaló que "la rebaja de los impuestos más progresivos que implementó el gobierno anterior no redundó en más inversión y empleo, sino en más timba financiera", consignó Télam.



"No hay evidencia en ningún lado del mundo de que eso funcione. Si alguien se encargó de garantizar la rentabilidad de las inversiones productivas es nuestro gobierno", sostuvo la funcionaria, al enfatizar, con una particular visión del ciclo económico, que "la riqueza no nace de un repollo, nace de las y los trabajadores, nace del Estado que genera las condiciones de mercado, garantiza el mercado interno, la sostenibilidad y la rentabilidad para alentar la inversión".



"Se están dando discusiones que buscan embarrar la cancha", dijo la titular de la AFIP, en relación a las declaraciones de sectores que se oponen a la ley.



"Cuando vemos qué sector de los contribuyentes estaría alcanzado por este aporte con datos a diciembre del año pasado nos da el 1% de los contribuyentes. Es un impuesto progresivo y partimos de que la forma más sostenible y consistente de financiar al gasto público es a través de impuestos y no del endeudamiento", concluyó Marcó del Pont.