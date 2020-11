El blue bajó un peso a $163 y el Banco Central vendió nuevamente divisas

El dólar blue cedió hoy a $163 y la brecha cambiaria se acercó al 100 por ciento, en una jornada en la que el Banco Central debió continuar con la venta de divisas para abastecer la demanda.En el circuito financiero informal, el billete perdió $1 con relación al miércoles.De ese modo, el dólar paralelo en el microcentro porteño acumuló una merma equivalente a $9 en lo que va de la semana.En el sector mayorista, la moneda norteamericana sumó trece centavos y se ubicó en $80,28.Tras los últimos movimientos, la brecha entre el dólar oficial y el blue se achicó al 103 por ciento.Según estimaciones del mercado, el Banco Central concretó ventas en torno a los u$s 50 millones para abastecer la demanda en una plaza cambiaria en la que se mantiene limitada la oferta del sector privado.Operadores destacaron que a lo largo de la jornada se dio una marcada presencia por parte de la autoridad monetaria.Ello se suma a las ventas oficiales de unos u$s 30 millones durante el miércoles y a los u$s 44 millones desembolsados el martes.En ese escenario, el presidente Alberto Fernández se refirió a la inestabilidad cambiaria y confió: "Va a terminar cuando presentemos nuestro plan trianual, que es lo que estamos discutiendo con el FMI".La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $79,44 para la punta compradora y a $85,74 para la vendedora.Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" quedó en $141,46.En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el Contado con Liquidación (CCL) subió poco más de 1 por ciento, a $150,91.En tanto, el dólar MEP o Bolsa, también escaló posiciones y se negoció a $147,25.Además de seguir de cerca las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado se mantuvo atento a la licitación en la que el Ministerio de Economía buscó financiarse por $180.000 millones.