Dólar: Informe del CEDMA sobre las variaciones en la Brecha Cambiaria

Licitaciones

Normalización del mercado

"La gestión de la cartera de economía ha tenido desde el comienzo un sin número de sobresaltos que no le han dado respiro. La negociación con los acreedores privados y la disminución permanente de reservas fueron solo el comienzo. A partir de las regulaciones que han endurecido el cepo cambiario, se vio reducida la liquidez del mercado, generando a su vez una volatilidad que da lugar a malas expectativas que se trasladan a la economía real de forma inmediata", explicó un informe del CEDMA."Es de común conocimiento que el Ministerio de Economía encabezado por Martín Guzmán busca controlar el valor del dólar tanto en el mercado paralelo como en el mercado bursátil, acortar la brecha con el dólar oficial, generando mayor previsibilidad y volumen en el mercado financiero en conjunto que permita un crecimiento económico estable y sostenible", explica el estudio."Actualmente, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista, opera por encima del 100%, a 102,6%. Siendo que el martes 10, este spread había caído hasta el 87%, mientras que a fines del mes pasado llegó a rozar el 150%, esta volatilidad demuestra la dificultad con la que se encuentra el Ministro para estabilizar el valor de la moneda en el mercado paralelo.Esas variaciones tienen explicación en que ya hace algunas semanas Economía viene realizando intervenciones y anunciando medidas", indica el reporte del CEDMA.Siendo así, que antes de llegar al tope de $195 en el mercado paralelo se han tomado las siguientes medidas:-Reducción del Parking para las operaciones de Bolsa de 5 a 3 días hábiles -hasta ahora era de 5 días, y de 15 días si el objetivo era transferir los títulos al exterior-. Con la nueva regulación, ahora es de sólo 3 días el plazo que el inversor deberá permanecer obligatoriamente con los títulos en su poder antes de venderlos y transformarlos en dólares. Ese plazo implica una disminución del riesgo de que el título varíe su cotización.-Se deroga Punto 5 de la Comunicación "A" 7106 que establecía que los no residentes no podían realizar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Es decir, limitaba la posibilidad de que los "no residentes" efectuaran las operaciones comúnmente denominadas "Dólar MEP". Con la derogación, la restricción ya no resulta aplicable.-También ofreció alternativas de inversión mediante la licitación de títulos en pesos atados a la evolución del tipo de cambio oficial (conocidos como bonos dólar linked). Por motivo de la volatilidad del dólar, estos bonos le aseguran al inversor que no perderá frente a una devaluación.A partir de las licitaciones de este bono del día 6 de Octubre el gobierno consiguió $136.105,4 millones.El jueves 8 de Octubre se licitaron más instrumentos de deuda en moneda nacional para refinanciar vencimientos y continuar asistiendo al Tesoro Nacional para cubrir el déficit fiscal, adjudicándose un total de $29.826 millones.Con fecha del 27 de Octubre se llevó a cabo otra licitación mediante la oferta del "Dólar Linked" con vencimiento en abril del 2022, por medio del cual se colocó $129.804 millones, letras ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con vencimiento en diciembre de este año, a través de las cuales se obtuvieron $66.559 millones, letras a descuento, un bono ajustado por inflación y un título a tasa BADLAR del 36,07%; siendo el total adjudicado en esa fecha, en pesos, de $254.671 millones en términos efectivos.El martes 3 de Noviembre se licitaron letras del tesoro a tasa variable más margen, adjudicándose un valor efectivo de $9.755 millones.Mientras que el último lunes 9 de Noviembre el Ministerio de Economía recibió 370 ofertas, adjudicándose un total equivalente en pesos de $43.038 millones por conversión de USD 500 millones de Bono AL30 y USD 250 millones de Bono AL35; y el miércoles 11 de noviembre se adjudicó $70.557 por oferta de letras y bonos del tesoro."A partir de estas, junto con el crecimiento real en la recaudación en los últimos dos meses y los saldos positivos de las intervenciones del Banco Central en el mercado oficial de cambios, el ministro justificó que se han logrado significativos avances en la agenda de normalización del mercado de deuda pública en moneda nacional, que se manifestaron no sólo en una sensible disminución en el costo de financiamiento del Tesoro Nacional sino también en un creciente porcentaje de renovación de los vencimientos de interés y amortizaciones de deuda y en la obtención de un financiamiento positivo, lo cual en conjunto generó buenas expectativas en el mercado disminuyendo la cotización de forma parcial de la moneda estadounidense en el mercado alternativo, por lo tanto se podría decir que dieron resultado", considera."Otra de las causales que han generado en estos días la baja de Dólar Blue es la intervención de las llamadas "Manos Amigas", lo cual es la oferta de grandes cantidades de la moneda Estadounidense en las cuevas de la ciudad porteña a un precio menor al que se opera en el mercado, y hacen tambalear el precio, equilibrándolo hacia uno menor. A su vez, luego de la última licitación de bonos el Banco Central de la República Argentina ha aumentado, aunque no en gran medida, la tasa de interés pasiva, corriendo por detrás a la inflación, lo cual contribuyo a la baja de la cotización", explica el CEDMA."Más allá de todo lo expuesto, el Gobierno sabe que la estrategia de contener al dólar con bonos y reservas tiene fecha de vencimiento, lo cual se ve demostrado con la cotización a partir del Miércoles 11 cuando se rompió la racha bajista de 12 sesiones, al subir su valor en $23 en las ultimas 3 ruedas, lo cual es justificado en parte por la baja de reservas en estos días sumado a la licitación insatisfecha de bonos con fecha del 11, en la cual el Ministerio buscaba recaudar $75.000 millones para hacer frente a vencimientos del día Viernes 13 por un total de $72.400 millones, siendo lo adjudicado un total de $70.557", indica el informe."Es así que la intención es ganar tiempo hasta acordar con el FMI, por eso las intervenciones repetitivas. Los inversores miran expectantes. Reconocen que con un dólar a $ 200 no se hubieran podido sentar a negociar, pero que con este panorama es distinto, lo que no significa que el organismo multilateral no le exija un fuerte ajuste para alcanzar las metas fiscales en 2021 y el tan aclamado plan económico. Es así que muchos analistas opinan que las presiones cambiarias no cederán, incluso consideran que el blue volverá al pico de $195, hasta que Argentina presente un camino creíble que conduzca a cuentas fiscales sostenibles, lo cual se buscará en estos días", concluyó el estudio del CEDMA.