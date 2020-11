UIA contra el impuesto a grandes fortunas: "Descapitaliza y frena inversiones"

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, rechazó hoy el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario para Grandes Fortunas, sancionado en Diputados, por entender que esa iniciativa "descapitaliza a las empresas y frena inversiones".



"Este nuevo tributo no soluciona los problemas, porque descapitaliza a las empresas, pone un freno a la inversión y no diferencia entre patrimonio formado por capital productivo y aquel de carácter financiero. Implica una nueva carga financiera", se quejó el dirigente.



Y añadió: "esto es un impuesto, no es un aporte. No creemos que éste sea el camino, porque las condiciones competitivas se hacen cada vez más difíciles y se complejiza el de por sí muy difícil panorama de la actividad productiva".



"Un mecanismo de mayor presión fiscal es recesivo. Y puede tener efectos contrarios al buscado, con una contracción muy fuerte en la economía real", enfatizó.



A su criterio, la presión fiscal en la Argentina "es muy alta y eso genera una altísima informalidad. La historia tributaria argentina demuestra que no ha habido ningún pago que sea por única vez".



En declaraciones radiales, Funes de Rioja consideró que durante la pandemia, a las empresas "les han prohibido suspender o despedir personal. Las utilidades son inexistentes y todavía estamos aquí y estamos de pie. Y esto no quiere decir que no haya mecenazgo, aportes solidarios".



Por otra parte, el dirigente fabril -quien también es presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal)- aseguró que los empresarios "no somos la causa de la inflación".



Además, advirtió que por la variación de los costos empresarios, "vivimos una situación es muy compleja, que se la hemos planteado al Gobierno que es necesario que las compañías puedan seguir funcionando".