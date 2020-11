Afectado por la pandemia, el hotel Sheraton cerraría sus puertas en Córdoba

En una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo provincial, los accionistas del hotel Sheraton Córdoba comunicaron la intención de cerrar el establecimiento que, por efecto de la pandemia de Covid-19, hace ocho meses que permanece sin actividad, al igual que el resto de los alojamientos de su tipo.



La reunión, que fue presidida por el titular de la cartera laboral, Omar Sereno, había sido solicitada por Santiago Zarazaga, representante legal de Quinto Centenario SA, que es la razón social de la sociedad que explota el hotel y en la que participa, desde el inicio, la familia Álvarez Rivero.



"En la audiencia, la empresa manifestó la intención de cerrar frente a los ocho meses de parate, sin turismo, sin vuelos, con la imposibilidad de efectuar eventos por las disposiciones sanitarias y porque no tiene un panorama claro sobre qué pasará con los congresos y las convenciones, que explican el 60% de la ocupación", señaló el representante la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) en Córdoba, Juan Carlos Rousselot.



Según el dirigente, están en riesgo más de 100 puestos de trabajo. "Con las restricciones que tenemos, ya han cerrado muchos establecimientos y muchos trabajadores han quedado sin empleo", lamentó Rousselot.



La audiencia, que se realizó en forma presencial, pasó a un cuarto intermedio y continuará la semana próxima.



Según el acta, en la reunión estuvieron Sereno y la secretaria de Trabajo, Elizabeth Bianchi. Por parte de Quinto Centenario, asisitió su presidente, Daniel Álvarez y el abogado Zarazaga, del estudio Zarazaga, Molina Sandoval y Aguirregomezcorta (ZMSA); mientras que en representación del gremio estuvieron el secretario gremial, Cristian Ruiz, y el apoderado del sindicato, Ricardo Maldonado. Adelantar la temporada El gremio elevó una nota al Gobierno provincial para pedir que se adelante la fecha de apertura de la temporada de verano al 1º de diciembre próximo.



"Estamos esperando un gesto de buena voluntad de la Provincia", expresó Rousselot.



Al respecto, desde la Agencia Córdoba Turismo dijeron, en relación a la temporada, que trabajan con los mismos protocolos nacionales para todas las jurisdicciones: "Incluso la Provincia de Buenos Aires tiene un calendario como el nuestro; y Córdoba y Buenos Aires son los dos destinos de mayor oferta turística", señaló el ente por medio de voceros oficiales. Reestructuración De todos modos, el cambio de fechas no necesariamente modificaría los planes del Sheraton, ya que desde septiembre de 1997 (hace 23 años), cuando inició sus operaciones en Córdoba, su flujo de pasajeros depende más de los eventos, reuniones de negocios y huéspedes corporativos que del turismo de recreación.



De todos modos, trascendió de fuentes ligadas a la empresa que no se descarta una reestructuración, que implicaría achicar a la organización e incluso ir tras un nuevo formato.



El tema está sobre la mesa de los propietarios accionistas, que fueron quienes decidieron la presentación en el Ministerio de Trabajo, en la que plantearon la compleja situación del establecimiento.



Y también fue deslizado en las negociaciones. De hecho, allegados a la cartera que encabeza Omar Sereno confiaron en la viabilidad de alternativas, que se discutirán en una nueva audiencia, prevista para el martes 24 de noviembre, a las 12.



La operación del establecimiento está bajo el paraguas de Marriott Bonvoy.



Buenos Aires: ¿una pista del futuro?

Hoteles como el Sheraton Buenos Aires y Park Tower, si bien prestaron servicios mínimos en la pandemia, con algunas tripulaciones de aerolíneas, apelaron a acciones para soportar la crisis.



Idearon oficinas de coworking, siestarios, suite con gimnasios y hasta un servicio para empresas de cajas con catering para fiestas virtuales de fin de año.



En declaraciones a BAE Negocios, Andres Hasdeu, director de ventas y marketing de ambos hoteles, señaló: "La pandemia nos obligó a reinventarnos, vamos a ofrecer un espacio de coworking con todos los servicios que tiene un hotel cinco estrellas. El que alquile una oficina en el hotel, tendrá acceso al restaurante, habitaciones, estacionamiento. Se podrá alquilar por hora, por día, por semana, quincena o mes. Algunos de los servicios incluidos sin cargo son: un siestario para hacer un descanso entre reunión y reunión, con música y luces bajas y Facebooth, una cabina isonorizada donde se pueden hacer llamadas privadas".



En los salones que están cerrados para eventos se armó un set de televisión, alternativa a la que apeló en Córdoba el centro de convenciones de Ciudad Empresaria.