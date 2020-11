Kulfas: "No hay margen para un ajuste"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que en la Argentina "no hay margen para el ajuste" del gasto público, y señaló que el Gobierno comenzó a negociar con el FMI con "convicciones totalmente opuestas" a las de la administración de Mauricio Macri.



"No hay margen para el ajuste tal como se planteó en el Gobierno anterior, que era reducir el gasto y entonces se acomoda el déficit fiscal porque eso permite equilibrar las cuentas públicas. Lo que hemos visto es que se redujo el gasto y se profundizó la recesión y no se redujo el déficit fiscal. Ese programa no funcionó", sostuvo el funcionario.



Kulfas resaltó además que el proyecto de Presupuesto Nacional 2021 "apunta al equilibrio gradual de las cuentas públicas con crecimiento económico y con más inversión pública en infraestructura, en programas sociales, en innovación y en desarrollo productivo".



Por otra parte, el ministro hizo referencia a las negociaciones con el FMI: garantizó que el Gobierno va a actuar "desde nuestras convicciones, desde lo que pensamos que es nuestra mirada respecto de la economía y cómo tiene que crecer el país".



"No tenemos ningún tipo de temor a este tipo de negociaciones, porque la Argentina se planta en una negociación desde ciertos parámetros y condiciones que son totalmente opuestas a las que negoció el Gobierno de Mauricio Macri", enfatizó Kulfas, en declaraciones radiales.



En ese sentido, subrayó que el Gobierno "tiene su propio programa, sus ideas y es lo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional: cómo estructurar ésto con un esquema de crecimiento".



Por último, justificó el fin del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): "vamos a ir acomodando las políticas a las circunstancias actuales. Ya no tenemos la fuerte caída económica que hubo en marzo y abril, sino una recuperación gradual. Esto hace que se modifiquen los instrumentos: hay más política industrial, políticas sociales específicas y, en ese marco, se van calibrando las decisiones".