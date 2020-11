Raverta adelantó cuánto subirían las jubilaciones en 2021 con la nueva fórmula

La directora de Anses, Fernanda Raverta, explicó por qué la propuesta de movilidad que llevará el Gobierno al Congreso no contempla a la inflación como uno de los parámetros para realizar las actualizaciones. "Si atás la movilidad a la inflación, siempre le empatás. Nuestro objetivo es que los jubilados le ganen, para que vivan mejor, no igual", aseguró durante una conferencia de prensa realizada en la sede del organismo. "No va a haber ningún ajuste para los jubilados", enfatizó.La fórmula de movilidad que impulsa el Poder Ejecutivo es similar a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017: actualiza mitad por variación salarial y mitad por la recaudación de la Anses. A diferencia de la fórmula que aprobó el macrismo a fines de 2017, no contiene a la inflación en su cálculo. Este es el punto central de las críticas que llegaron desde sectores como la Defensoría de la Tercera Edad o del economista Claudio Lozano, miembro del Frente de Todos y director del Banco Nación."El año que viene esta fórmula va a generar aumentos por encima de la inflación", anticipó Raverta. Aclaró que los cálculos de la Anses se realizaron en base a los supuestos que plantea el presupuesto 2021,, por debajo del 38 por ciento que estiman las consultoras. De cumplirse los supuestos,, es decir,"Si cae todo es porque estamos fracasando en la política económica, quiere decir que vamos a estar todos mal, activos, pasivos, chicos y empresarios. Nuestra responsabilidad es que no caiga todo, por eso la fórmula está atada a un modelo económico que tiene como objetivo el crecimiento, con una economía que genere trabajo y consumo", indicó Raverta., que plantea un aumento del PBI del 5 por ciento, y por el contrario la economía vuelva a caer por cuarto año consecutivo, Raverta anticipó:La directora de Anses estuvo acompañada por dos economistas de su equipo técnico. Alejandro Calabria explicó que de todas formas la inflación se encuentra "implícita" en la fórmula, debido a que los recursos tributarios "están compuestos en un 90 por ciento por variables que se ajustan por inflación", como son el IVA. Sobre el tope a los aumentos, Calabria detalló que es el mismo que estuvo vigente en la movilidad del 2008, y que en esos 9 años sólo se aplicó tres veces. "En 2 de esas 3 veces que se aplicó el tope, las jubilaciones igual le ganaron a la inflación", recordó.Raverta fue consultada acerca de por qué el proyecto de movilidad se presentó la noche anterior a la llegada de la misión del FMI al país. "Esta fórmula estuvo vigente en años que no estaba el FMI en Argentina. En un comunicado hace unos años decían que la fórmula de 2008 hacía crecer demasiado el haber de los jubilados, por lo que entiendo que es una buena fórmula".El Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para sancionar una nueva ley de movilidad. "Se va a aprobar. Sería contradictorio que los diputados de la oposición no permitan que los jubilados tengan su movilidad", indicó. La principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, ya anticipó su rechazo. "Entiendo perfectamente que no tengan una formula mejor, por eso no la proponen", concluyó Raverta.Todavía resta definirse el aumento de los haberes de diciembre y cómo será el empalme entre las dos fórmulas, dado que una actualiza de manera semestral y la otra trimestral. Además, también queda pendiente la letra chica de la cláusula de "legislación constante". "Lo que hace la cláusula es evitar que varían las movilidades de acuerdo a políticas tributarias coyunturales", explicó el economista de Anses Ignacio Amigorena