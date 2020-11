Alertan que "gusano cogollero" podría afectar a cultivos

En el marco de una campaña maicera incierta en términos climáticos, con la sequía haciendo frente en varias regiones del país, el gusano cogollero se apresta a complicar los parámetros de rendimiento aún más.



El gusano cogollero del maíz es un insecto nativo de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano. En ausencia de un control natural o de una buena gestión, puede causar daños importantes a los cultivos.



Es una especie polífaga que puede atacar al cultivo desde su emergencia hasta la formación de las espigas, pudiendo comportarse como cortadora, defoliadora, cogollera, granívora y/o barrenadora, aunque tiene preferencia por las hojas tiernas especialmente los cogollos.



En ese sentido, el ingeniero agrónomo Mariano Luna, especialista del INTA Pergamino, manifestó a El ABC Rural sobre su comportamiento en maíz marcando la atención que debe tener el productor para controlarlo, en un año donde su aparición puede ser clave.



"Se detectó algún ataque de cogollero en zonas de Santa Fe", sostuvo el entrevistado, quien dijo que "cuando más al norte nos vamos, la probabilidad de encontrarlos es siempre es mayor".



"La probabilidad que este un año haya mayor presencia de cogollero es muy factible, siempre vinculándolo con el año de sequía que favorece a casi todas las plagas, con la excepción de chinches, que es una plaga que actúa más en años húmedos", explicó.



Sin lugar a dudas, desde el nacimiento del cultivo de maíz es imprescindible comenzar con los monitoreos insistentes para conocer si en el lote se presenta la plaga o no. "Desde V1 hasta V8 debemos estar atentos a la proliferación de cogollero en el cultivo de maíz, porque lo puede dañar severamente.



"A partir de allí los híbridos comienzan a resistir bastante bien esta plaga, por lo que hay que evitar ese gran retraso que el gusano le puede producir a la planta", indicó.



El cultivo de maíz es muy sensible a la desuniformidad de crecimiento, que puede estar relacionado con los ataques de cogollero, entre otras cuestiones. "Esto provoca pérdidas de rendimiento muy notorias y cuando los ataques son severos, en el campo se visualizan muertes de plantas", continuó Luna.



El manejo comienza por el monitoreo



El monitoreo es fundamental para comenzar un buen manejo de la plaga. Sin embargo, según Luna, no existe nada superador "que aplicar en el momento justo". El momento donde se realizará una táctica de control para cogollero es sustancial para lograr éxito en el manejo.



"Hay que monitorear el lote una vez a la semana como mínimo para llegar en el momento oportuno para controlar los efectos del gusano cogollero", indicó el especialista.



"Si encuentro oviposiciones en el lote -advierte- voy a tener la certeza que en unos cinco días comenzarán a nacer las plagas. A raíz de ello estimo que entre siete y ocho días es el momento óptimo para realizar una aplicación de insecticidas, con lo cual puedo aprovechar el tiempo para ir consiguiendo un aplicador".



Umbrales óptimos



Si bien existe variabilidad de opiniones entre los expertos acerca del umbral para decidir una aplicación de control del gusano cogollero en maíz, el más aceptado es cuando se alcanza el 20% de plantas con daño.



Además se debe tener en cuenta el tiempo que pueda transcurrir entre la decisión y la aplicación propiamente dicha, ya que si hay alta incidencia de la plaga unos pocos días puede bastar para aumentar considerablemente el nivel de daño.



Sin embargo, según el especialista del INTA Pergamino, cuando más al norte nos vamos esos umbrales son diferentes. "Para la zona de Santiago del Estero u otras regiones del norte el umbral de acción está en el orden del 7% ya que por una cuestión de temperatura y clima la plaga se desarrolla mejor", explicó.



El momento óptimo para aplicar el insecticida es antes de que la larva entre al cogollo, es decir, cuando las hojas presentan lesiones de menos de 1,3 cm, sin perforaciones de membrana y se ven larvas sobre las hojas.