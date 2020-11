Comerciantes de Concordia llegaron a un acuerdo y habrá cambio de horario

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia pidió a representantes del Ejecutivo la modificación del horario comercial. Los comerciantes plantearon que por necesidad y conveniencia el comercio concordiense debe funcionar de 8 a 16.



Según comentaron fuentes allegadas a la intendencia a El Entre Ríos, luego de las respectivas consultas al COE, el intendente decidió acceder a lo solicitado, y renovó el pedido de conciencia social y responsabilidad individual.



Autoridades están trabajando trabajan en la modificación de los decretos correspondientes y la nueva normativa sería publicada a la noche.

Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia contó a El Entre Ríos: "Hubo una inquietud de algunos socios y comerciantes de la zona céntrica de hacer una modificación del horario de atención para acompañar el horario bancario".



"Varios me hacían llegar el descontento y querían modificar el horario, pero no había un acuerdo generalizado ya que todas las opciones eran malas. Con la premisa de que sean 8 horas y tomando lo que un grupo de comerciantes acercó, que es la idea de acompañar el horario bancario, firmaron un compromiso que establece que lo que piden es válido", mencionó y agregó: "La nota, con unas 100 firmas, se presentó en el Centro de Comercio y desde allí lo presentamos a la intendencia".



Finalmente, el presidente del CCISC, indicó: "Sabemos que no van a estar todos conformes, pero creemos que ya queda menos y que quizás con este horario se pueda trabajar un poco mejor sobre todo a la hora de la siesta que es muy duro, no solamente por la temperatura sino por cuestiones de seguridad".