Industria: uso de capacidad instalada superó el 60% por primera vez en 6 meses

El Ministerio de Economía difundió un informe basado en datos del Indec, en el que se refleja el crecimiento del uso de la capacidad instalada en la industria por primera vez en seis meses. Además, se indicó que ya supera los niveles pre-pandemia.El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria en septiembre fue de 60,8%, registrando una suba interanual de 3,1 puntos porcentuales (p.p.), la primera tras 6 meses en baja y ubicándose ya 1,4 % por encima del nivel pre-pandemia.Según indica el informe, en septiembre, el crecimiento de forma interanual se da en 6 de los 12 bloques sectoriales, mientras que en agosto había crecido solo un sector.En la comparación con estacionalidad respecto de agosto, 9 sectores registraron crecimiento. El sector de Químicos lidera las subas, con el cuarto aumento consecutivo y el tercero de dos dígitos. Es seguido por los sectores Automotriz, Metalmecánica, Alimentos y Bebidas, Minerales no metálicos, y Caucho plástico.El sector de Químicos tuvo un aumento de 22,1 % interanual, la cuarta suba consecutiva y la tercera a dos dígitos, seguido por Automotriz que creció 8,8 % interanual luego de siete meses en baja y alcanzando el mayor nivel de UCII desde septiembre 2018. La Metalmecánica creció 4,7 % interanual, el primer crecimiento luego de 28 meses de caída, mientras que el sector de Alimentos y bebidas creció 3,1 % interanual, el de Minerales no metálicos 2,4 p.p. interanual y el de Caucho plástico 1,5 % interanual"De los restantes 6 sectores, solo 2 aún caen a dos dígitos: Refinación de petróleo -17,5 % interanual y Metálicas básicas -10,4 % interanual, mientras que los demás, desaceleran la caída con excepción de Tabaco (-5,1 % interanual vs. -3,1 % en agosto), que había aumentado notablemente la utilización de la capacidad para recomponer los stocks agotados durante los primeros meses del ASPO", señala el informe oficial difundido este lunes.En la comparación respecto de agosto, 9 sectores registraron crecimiento. Los mayores aumentos fueron en Automotriz (10,8 %), Minerales no metálicos (7,4 %), Edición e impresión (6,8 %), Papel y cartón y Textiles (ambas 6,2 %).