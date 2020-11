La deuda externa privada llegó a nivel récord en 2019

La deuda externa emitida por empresas privadas alcanzó un nivel récord de u$s 86.127 millones al cierre del tercer trimestre de 2019, informó el Banco Central.



Indicó que "la evolución de la deuda externa privada desde principios del 2016 mostró la misma tendencia creciente que la deuda pública, hasta alcanzar un nivel récord".



"Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, la deuda externa privada total creció en u$s 10.634 millones, explicado principalmente por el incremento de u$s 7.662 millones de la deuda financiera", señaló la autoridad monetaria.



Agregó que "desde comienzos de 2020, el sector privado canceló deuda externa de forma neta por un total de u$s 3.442 millones, de los cuales u$s 2.749 millones fueron en concepto de prefinanciación y anticipo de exportaciones".



De este modo, al 30 de junio de 2020, la deuda externa del sector privado se ubicó en u$s 81.401 millones, según el trabajo que se publica por primera vez desde 2017.