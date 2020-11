Sin IFE, cuáles serán los "bonos" para distintos sectores antes de fin de año

Política Fernández explicó por qué no se pagará el IFE y habló de movilidad jubilatoria

Después de que el ministro Martín Guzmán descartara el desembolso del IFE 4 antes de fin de año, el Gobierno ya desplegó o estudia el lanzamiento de otras ayudas a los sectores de menores ingresos en lo que queda de noviembre y, fundamentalmente, diciembre.. La medida está siendo analizada en conjunto entre las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), encabezadas por María Fernanda Raverta, y las de Hacienda., destinado a la población de entre 18 y 29 años, una de las más afectadas por la pandemia.El ministro Guzmán confirmó que no habrá un IFE 4 antes de fin de año en el contexto actual, pero reconoció que la situación podría revisarse si hay una segunda ola de coronavirus como en Europa."Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad. Por eso nosotros vamos manejando los tiempos. Entendiendo que hay una situación muy dura, pero que también hay equilibrios que hay que mantener. Por ahora no hay IFE 4 pero nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa", remarcó.No obstante, anticipó que esas medidas se van a ir reemplazando por otras al mismo tiempo que se van a potenciar los planes que existían antes de la pandemia, como la Asignación Universal por Hijo. ", remarcó.Además del "bono especial" en estudio, la Anses anunció en las últimas semanas la ampliación de la AUH a un millón de chicos y chicas que no estaban siendo alcanzados por la prestación. La medida llevará de 4.200.000 a 5.200.000 los menores beneficiados. Al mismo tiempo, se comunicó que el 20 por ciento de la Asignación que depende del cumplimiento de las condicionalidades de educación y salud para su cobro, este año será liquidado a todos.En diciembre, entonces,También se eliminó el tope de hijas e hijos por familia para el cobro de la AUH. Hasta ahora, el máximo era de 5 hijos por familia. La eliminación de este tope permitirá incluir a más de 15 mil niños y niñas de todo el país que se encontraban sin cobertura de la seguridad social.Paralelamente, laEl ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, acaba de lanzar el programa nacional Potenciar Inclusión Joven, que, justamente uno de los sectores en los que impactó el Ingreso Familiar de Emergencia. Ese programa busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 29 años, "propiciando su acceso a recursos que garanticen sus derechos"."Con el programa buscamos cubrir a, educativa o proyectos comunitarios en distintas comunidades del país donde la situación es muy crítica", explicó Arroyo en comunicación con AM750.Además del estímulo económico, el Programa propone encuentros de formación y debate que promuevan la participación de los jóvenes en los proyectos, durante los doce meses de implementación.Dos día antes, Arroyo había confirmado que este añocon el objetivo de "reforzar la cuestión alimentaria", e incentivar el consumo de alimentos de alto valor nutricional, como "leche, carnes, frutas y verduras".De esta manera, las madres o padres con un niño o niña menor de 6 años pasarán de recibir 4.000 pesos mensuales a 8.000; y las madres o padres con más de un niño o niña menor de seis años, de 6.000 pesos a 12.000, para comprar alimentos.Las tarjetas Alimentar se entregan a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años y a personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los tres meses con Asignación por Embarazo.