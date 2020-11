El dólar blue volvió a subir por segundo día consecutivo: escaló 4 pesos

El dólar blue subió nuevamente hoy y operó a $166 en la city porteña, mientras las cotizaciones financieras cotizaron en baja por intervenciones oficiales.El día anterior, luego de una seguidilla de jornadas de calma, el billete en el circuito financiero informal se había disparado $13, a $162.El incremento se dio tras caer el martes a $149 y acumular una merma de $46 desde el récord anotado el 23 de octubre último, cuando alcanzó los $195 en medio de una fuerte tensión cambiaria.Este jueves, la moneda norteamericana subió $4 en lo que fue el segundo día consecutivo con tendencia alcista ante una persistente demanda y una limitada oferta.En medio de una firme demanda, en la city trascendió que en las últimas horas dejaron de operar las "manos amigas" que en jornadas previas habían fortalecido la corriente vendedora.Con los últimos movimientos, la brecha cambiaria creció nuevamente y se consolidó por encima del 100 por ciento.El dólar mayorista ganó siete centavos, hasta los $79,56, por lo que la diferencia con el blue es de 108,6 por ciento.Según estimaciones del mercado, el Banco Central terminó este jueves con un saldo negativo en su balance diario en torno a u$s 80 millones.El miércoles, la autoridad monetaria había sacrificado u$s 42 millones, mientras que el martes había vendido u$s 25 millones y el lunes había logrado un saldo positivo de u$s 113 millones.El volumen negociado en el segmento de contado creció a u$s 229,450 millones.El contado con liquidación, la operatoria para llevar divisas al exterior a través de la compra de bonos, bajó a $145,77.El dólar bolsa, por su parte, retrocedió a $141,19.La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $78,902 para la punta compradora y a $85,140 para la vendedora.Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" quedó en $140,47.