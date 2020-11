Las reservas acumulan una caída de casi u$s 600 millones en noviembre

El Banco Central debió vender el miércoles u$s 42 millones de sus reservas para sostener la cotización del dólar, mientras día tras día informa caída de reservas, que ayer bajaron en u$s 62 millones y ya perdieron casi u$s 600 millones en el mes.Las reservas bajaron este miércoles a u$s 39.260 millones, cuando en la jornada anterior habían cerrado a u$s 39.322 millones.En lo que va de noviembre, las reservas cayeron u$s 597 millones, ya que a fines de octubre se ubicaban en u$s 39.857 millones.También indicaron que se vendieron u$s 42 millones en un día de baja liquidación de divisas por el feriado en EEUU, que "impacta en las exportaciones".Además, hubo ventas por vencimientos de deuda reestructurada de empresas."Con las ventas de hoy, estamos compradores en el mes por u$s 110 millones. Compramos más que el aumento de liquidaciones, que fue de u$s 51,1 millones en la misma cantidad de días hábiles", dijeron las fuentes consultadas.