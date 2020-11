Los granos se dispararon en Chicago y la soja se acercó a los u$s420

El precio de la soja subió este martes más de u$s12 en el mercado de Chicago, impulsada por los recortes en la estimación de producción y de stocks en Estados Unidos, y alcanzó el valor máximo desde julio de 2016, mientras que los cereales mostraron importantes alzas ante una mayor demanda mundial.El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 3% (u$s12,22) hasta los u$s418,24 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 3,19% (u$s13,04) para concluir la jornada a u$s 421,08 la tonelada.Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte de stocks y de producción en Estados Unidos publicados hoy por el USDA."Si bien las cosechas se van liquidando en los mercados, las caídas en los stocks muestran niveles de demanda muy altos para el poroto", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).La dependencia estadounidense, en su informe de noviembre, estimó una producción de dicho país de 113,5 millones de toneladas, lo que significó una disminución frente a lo calculado en octubre de 2,9 millones de toneladas, mientras que los stocks pasaron de 7,9 millones de toneladas el mes pasado a 5,2 millones de toneladas en la última publicación.Asimismo, aportó sostén a la suba la expectativa generada por la vacuna de Pfizer, que determinó alzas generalizadas en los precios de los commodities y en los mercados bursátiles.Los subproductos acompañaron la suba del poroto, con una mejora de 2,78% (u$s11,79) en la harina hasta los u$s435,18 la tonelada, mientras que el aceite ganó 1,63% (u$s 12,79) para concluir la jornada a u$s 794,97 la tonelada.Por su parte, el maíz trepó 3,80% (u$s6,10) y se ubicó en u$s166,53 la tonelada, debido a los recortes en las existencias y en la producción estimada de Estados Unidos, como así también por la fuerte demanda internacional del grano, principalmente, por parte de países asiáticos.El USDA recortó la proyección de cosecha estadounidense de 374 millones de toneladas a 368,5 millones de toneladas, mientras que la previsión de exportaciones pasaron de 59,1 millones de toneladas a 67,3 millones de toneladas.Esto derivo en una baja en los stocks de más de 10 millones de toneladas, al pasar de 55 a 43,2 millones de toneladas.Además, el mercado proyecta que China podría aumentar sus importaciones del cereal hasta las 22 millones de toneladas, debido al daño en sus cultivos por fuertes tormentas.Por último, el trigo avanzó 1,84% (u$s4,04) y cerró a u$s223,59 la tonelada, a medida que "se impulsa la demanda internacional, fruto de incertidumbre en las cadenas globales de oferta frente a la pandemia", indicó la BCR.Esta situación estimula compras preventivas por parte de países importadores de este cultivo, como Argelia, que busca comprar cerca de 50.000 toneladas y con perspectivas a demandar aún más. Fuente: (Ámbito).-