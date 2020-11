La misión del FMI ya llegó a Buenos Aires para negociar un nuevo programa

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó esta mañana a la ciudad de Buenos Aires para comenzar a negociar un nuevo programa de financiamiento con el Gobierno argentino, confirmaron a Télam fuentes del organismo multilateral.



La comitiva del Fondo, encabezada por los funcionarios Julie Kozack y Luis Cubeddu, mantendrá a partir de hoy una serie de encuentros con autoridades del área económica y política, en el marco de una visita que se extenderá al menos por espacio de dos semanas.



La Argentina buscará renegociar un programa con el Fondo por al menos 43.900 millones de dólares, a través de un programa de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés), que tendrá al menos 4 años y medio de gracia para comenzar a girar los pagos, según precisó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante medios internacionales.



En cuanto a la duración de la estadía de los funcionarios del Fondo, "no hay fechas establecidas para finalizar las negociaciones", indicaron fuentes del organismo, aunque voceros consultados por Télam indicaron que podrían permanecer dos semanas en el país.



Por último, desde el FMI no descartaron que la delegación mantenga "reuniones con otros sectores a lo largo de los días que se queden en Buenos Aires".



Alberto Fernández buscará intentar lograr un acuerdo de largo plazo para que el país devuelva los u$s44.800 millones que debe, desde el fallido stand by que firmó la gestión de Mauricio Macri en septiembre de 2018.