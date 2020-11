Nuevas disposiciones de Anses sobre las asignaciones: Libreta, ingresos y más

Asignación Universal por Hijo

Asignaciones Familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer en las últimas horas una serie de resoluciones relacionadas con la Asignación Universal por Hijo y con las asignaciones familiares.ANSES informa que con el fin de garantizar el acceso a la Seguridad Social de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la actual crisis sanitaria, se dispusieron las siguientes medidas:-Suspendimos la presentación de la Libreta por este año: Con esta medida garantizamos que ningún niño, niña y adolescente se quede sin la cobertura de la seguridad social en el contexto de la emergencia sanitaria. Además, de esta manera, evitamos que los titulares de la AUH tengan que movilizarse para hacer trámites, lo que ayuda a cuidarnos más entre todos y todas.-En diciembre todos los titulares de la AUH van a cobrar el 20% acumulado: Más de 4 millones de niños y niñas cobrarán el 20% acumulado que corresponde a la presentación de la Libreta de 2019. Además, 146.527 también cobrarán el 20% acumulado de la Libreta 2018.-Eliminamos el tope de hijas e hijos por familia para el cobro de la AUH: La eliminación de este tope nos permitirá incluir a más de 15 mil niños y niñas de todo el país que se encontraban sin cobertura de la seguridad social. Hasta ahora, el máximo era de 5 hijos por familia.-Eliminamos el tope mínimo de ingresos para el cobro de asignaciones familiares: Esta medida permitirá que más de 46.000 hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables se incorporen a la seguridad social, priorizando a las familias que más lo necesitan.-Los trabajadores y trabajadoras monotributistas no perderán las asignaciones familiares si se atrasan en el pago de las cuotas : Gracias a esta decisión, más de 210 mil niños y niñas no perderán sus derechos y seguirán cubiertos por el Estado Nacional, aún si sus madres o padres se encuentren atrasados en el pago de las cuotas del monotributo.La AUH llega actualmente a 4 millones de beneficiarios y es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad cuya madre o padre están desocupados, son trabajadores no registrados, del servicio doméstico o son monotributistas sociales.De acuerdo a los datos de la ANSES, existen en la Argentina aproximadamente un millón de niños, niñas y adolescentes que se encuentran por fuera del sistema de la Seguridad Social. Hasta el momento el Organismo pudo elaborar un registro que ya permitió identificar a 723.987 de ese total.Al respecto, el Jefe Regional Litoral de ANSES, Diego Mansilla, sostuvo que: "Tal como lo expresaron nuestro Presidente Alberto Fernández y nuestra Directora Ejecutiva, Fernanda Raverta, vamos a llegar a 1 millón de chicos más. Ya identificamos a más 723.000 en el país: de ese total 48.000 corresponden a la provincia de Santa Fe y más de 16.000 a Entre Ríos".En ese sentido, agregó: "Desde ANSES, y en este territorio desde la Jefatura Regional Litoral, continuamos trabajando articuladamente con los gobiernos provinciales y municipales para que ninguno de estos niños niñas y adolescentes queden sin cobertura y accedan a sus derechos".