El Banco Central compró dólares, pero las reservas siguieron bajando

A pesar de los saldos favorables en su intervención en el mercado cambiario, el Banco Central volvió a perder reservas el lunes, por un total de u$s 206 millones, respecto del jueves último, último dato conocido.En esta oportunidad, fuentes del BCRA consultadas por la agencia NA atribuyeron la baja a la caída en la cotización del oro y el yuan, que integran las reservas.Durante la jornada trascendió que el Banco Central tuvo un buen resultado por su intervención en la plaza, de u$s 113 millones.Pero cuando llegaron los datos de evolución de reservas se comprobó que la autoridad monetaria sigue perdiendo ese respaldo clave, ya que retrocedieron a u$s 39.318 millones.La evolución de las reservas es seguida con detenimiento por el mercado. Sobre todo si, como sospechan en el sistema financiero, parte de la caída de reservas podría estar vinculada con el retiro de depósitos en dólares de las cuentas bancarias, que se contabilizan en ese rubro.Durante octubre, las reservas se derrumbaron en u$s 1.524 millones, lo que llevó al Gobierno a profundizar el cepo cambiario, limitando las compras para la mayoría de los ahorristas.En lo que va de noviembre, la tranquilidad cambiaria prometía mejorar la posición de reservas de la autoridad monetaria, pero eso no ocurrió.Las reservas cerraron octubre en u$s 39.857 millones, pero ya se perdieron unos u$s 539 millones en pocos días de noviembre.