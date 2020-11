El Ministerio de Economía colocó la totalidad de los dos bonos licitados

La cartera que conduce Martín Guzmán indicó que se recibieron 370 ofertas, adjudicándose un total equivalente en pesos de $ 43.038 millones por conversión de u$s 500 millones de Bono AL30 y otros u$s 250 millones de Bono AL35.



Señaló que para diciembre se redujeron las necesidades financieras en pesos por un total de $ 22.610 millones y durante 2021 por $ 20.428 millones.



En un comunicado, Economía indicó que durante este año "se lograron significativos avances en la agenda de normalización del mercado de deuda pública en moneda nacional, que se manifestaron no sólo en una sensible disminución en el costo de financiamiento del Tesoro Nacional sino también en un creciente porcentaje de renovación de los vencimientos de interés y amortizaciones de deuda y en la obtención de un financiamiento positivo".



No obstante, admitió que esa situación "aún convive en este mercado un universo de tenedores externos de instrumentos en pesos, cuyas estrategias y mandatos de inversión pueden redundar en comportamientos que afecten las condiciones de inestabilidad financiera y macroeconómica".



"La presencia de estos agentes, de configuración y mandatos de inversión heterogéneos entre sí, genera una externalidad negativa sobre aquellos inversores domésticos con un interés genuino por los instrumentos locales denominados en pesos que los demandan para canalizar los excedentes de liquidez que generan en nuestro país", advirtió.



