El pronóstico de Joseph Stiglitz sobre la pandemia y la economía en el mundo

El economista y premio Nobel estadounidense, Joseph Stiglitz, afirmó que en el mundo "no habrá recuperación económica hasta que no salgamos de la pandemia" durante su participación en el cierre de la X edición del Festival Puerto de Ideas este domingo. Además, opinó que "la segunda ola de la covid-19 será peor" que el primer brote y, por eso, la recuperación económica será más difícil."Hay que gastar lo que sea necesario (...), el énfasis debe ser reconstruir para que quede mejor, como dice (Joseph) Biden", señaló Stiglitz, haciendo referencia a los postulados del demócrata que este sábado se consagró como presidente de los Estados Unidos.El economista, que preside el centro de estudios Initiative for Policy Dialogue en la Universidad de Columbia, también analizó el impacto que tuvo la administración del actual presidente Donald Trump tanto a nivel local como internacional. "Trump agrandó las diferencias al reducir los impuestos, lo que supuso un aumento del déficit de miles de millones de dólares, pero fue muy astuto al ocultarlo", apuntó."Un dólar, un voto. Estamos en una situación en la que una minoría maneja a los políticos y no reconoce a las mayorías. El resultado de esto es una distorsión de la democracia", opinó Stiglitz, que presidió el Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia del demócrata Bill Clinton (1993-2001).El premio Nobel de economía participó en la clausura del Festival Puerto de Ideas y, durante su intervención, también manifestó su preocupación por el impacto de la pandemia sobre las economías emergentes."Los países en desarrollo solo pueden destinar una pequeña parte de su PIB (producto interno bruto) para hacer frente a los efectos de la pandemia, y obviamente se ven más afectados", explicó Stiglitz y advirtió que "ya hay algunos países al borde de la crisis, como Argentina, Ecuador y Líbano".Según el premio Nobel, quien también fue jefe del Banco Mundial y líder de la Comisión de Expertos de la ONU sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional, los países que mejor han controlado la pandemia son los que están empezando a recuperar su economía."Será muy difícil recuperar una economía global si hay muchos países en el mundo con una gran deuda", expresó. Para el economista, los organismos financieros multilaterales deberían reestructurar la deuda a corto plazo de los países en desarrollo en préstamos a largo plazo, algo a lo que se hasta ahora han opuesto potencias como Estados Unidos e India.En su libro más reciente, "Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar", Stiglitz afirma que el capitalismo debe evolucionar para salvarse así mismo y responder a nuevos desafíos sociales: el calentamiento global, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y el debilitamiento de las instituciones que sustentan las democracias liberales.