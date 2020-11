Analizan posible "bono navideño" para jubilados nacionales: Quiénes lo cobrarían

Anses analiza si otorga un bono extra para jubilados que cobran la mínima, que se pagaría en diciembre y se sumaría al aumento previsto también para ese mes, el cual se definirá por decreto.El plus sería similar al "bono navideño" para jubilados y pensionados que pagó en diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando recién asumió el presidente Alberto Fernández.El organismo previsional aún no confirmó el pago de este bono extraordinario, pero esa posibilidad está siendo analizada por Anses, al tiempo que también está en revisión el pago de una nueva asistencia para personas desocupadas o sin trabajo formal, publica Bae Negocioa.En esa ocasión, el bono de fin de año incluyó a jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas (PNC), que pueden ser por vejez, invalidez, o para madres de siete hijos o más, y que cobraran un solo haber.Las personas alcanzadas por el beneficio pudieron cobrar el bono extra junto con los haberes correspondientes a diciembre y enero pasados, y además de retirar el dinero de cualquier cajero automático, el monto del bono se pudo utilizar para compras o pagos con la tarjeta de débito, al igual que sucede con la plata de las jubilaciones o pensiones.El bono extra se sumaría al aumento para jubilados que está previsto para diciembre, el cual se dispondrá por decreto.Además, el Gobierno prepara un proyecto para modificar la manera en que se calculan las jubilaciones y así llegar a una nueva fórmula que beneficiará a los jubilados. Está previsto que la iniciativa se trate en el Congreso antes de diciembre.