Kulfas: "La industria y la construcción lideran la reactivación económica"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que la recuperación económica es aún "muy heterogénea" y señaló que la industria y la construcción están liderando a los sectores que ya se pusieron en marcha tras la parálisis que generó la pandemia de Covid-19 ."Lo que estamos viendo es una reactivación heterogénea, no es algo que abarque a toda la actividad económica. Se ven señales muy claras que tienen que ver con la industria y la construcción", dijo el funcionario.Según dijo, la industria ya muestra un crecimiento respecto del piso de la pandemia pero también en la comparación con un año atrás por lo que ya se está en un nivel de producción industrial superior a septiembre de 2019.Sobre la construcción señaló que hay un "rebote importante" en la venta de materiales, con cuatro meses de recuperación."También vemos que hay otros sectores como el turismo, la gastronomía y la cultura que siguen muy afectados por la pandemia. Por eso decimos que es una reactivación heterogénea", dijo Kulfas en diálogo con el programa "Caballero de día", con la conducción de Roberto Caballero por radio La990.Al ser consultado sobre una de las críticas que hacen la oposición y el liberalismo, por la presunta falta de un "plan económico", el funcionario fue tajante al descartar que el Gobierno del Frente de Todos vaya a moverse como el de Juntos por el Cambio."No tenemos el plan de Mauricio Macri, no tenemos un plan centrado en lo financiero sino en lo productivo y en el empleo. Eso a algunos sectores no les cierra, no les interesa", aseguró Kulfas.