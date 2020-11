Adiós a Walmart: Cuáles son las marcas que llevarían desde ahora los locales

La venta de Walmart Argentina al grupo encabezado por el empresario Francisco De Narváez tuvo una resolución acelerada. El gigante estadounidense del retail eligió la propuesta entre varios aspirantes y dio por finalizado el proceso de recepción de ofertas en forma anticipada. Por eso, todos los plazos se aceleraron. El viernes pasado se hizo el anuncio de la operación y los protagonistas trabajaron a destajo todo el fin de semana para que hoy mismo se concrete el cambio de mandos.A partir de ahora arranca el período de transición, que sería de tres meses, hasta la desaparición del logo de Walmart en todos los locales de la cadena y suque hasta ahora identificó a 60 de los locales con un formato mediano, a diferencia de los 29 hipermercados que venían operando bajo el nombre original de Walmart.De esta manera, en el caso argentino, la salida no tiene costo económico en términos laborales ni de inversión, ya que abre la puerta al ingreso de un grupo de capitales nacionales que se compromete a potenciar la cadena sin cerrar locales y mantener las fuentes de trabajo. Walmart cuenta con casi 9.000 empleados. Y figura entre los diez mayores empleadores de la Argentina.La cadena tiene el 12% del mercado argentino, detrás de Carrefour, Cencosud (Disco, Vea y Jumbo), Coto.Si bien no hubo información oficial sobre el monto que pagó De Narváez para quedarse con la operación,En un comunicado, el grupo comprador precisó que Walmart Argentina inició sus operaciones en el país en 1995, con la inauguración de su primer establecimiento en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Tiene presencia en 21 provincias del territorio nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Opera bajo diferentes formatos, como hipermercados (Supercentros), Changomas, Mi Changomas, Punto Mayorista y su plataforma de comercio electrónico, así como con su propio Centro de Distribución, ubicado en Moreno, y tres centros de producción de panadería, carnes y embutidos.A la cabeza de la nueva cadena de supermercados quedó Fernando Minaudo, director ejecutivo de Grupo De Narváez (GDN). "Estamos muy orgullosos y entusiasmados con esta nueva inversión. Compartimos los mismos valores: una filosofía centrada en el cliente, en la excelencia operativa, además del compromiso que hemos asumido con las comunidades en las que operamos", aseguró.Francisco De Narváez tiene como antecedente haber sido uno de los dueños de Casa Tía, una cadena de supermercados que fue vendida en 1999 al fondo de inversión Exxel Group por u$s650 millones. En 2009 tuvo un breve paso por la política, cuando fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.Su grupo se diversificó en el país hacia otros negocios (indumentaria, medios de comunicación), pero se mantuvo con el supermercadismo en Uruguay y Ecuador. Ahora, con la compra de Walmart regresa al rubro en la Argentina.El sector de las ventas minoristas enfrenta una fuerte competencia y atraviesa un momento delicado, ya que el consumo viene en caída desde hace varios años, sobre todo desde que se agravó la crisis económica en 2018. Este panorama se agravó este año por el contexto de pandemia.El acuerdo cerrado con Walmart prevé un período de transición breve (no serían más de tres meses, aseguran las fuentes del sector) durante el cual los directivos salientes encabezados por Dolores Fernández Lobbe asesorarán a los nuevos dueños. (Ámbito Financiero)