Afirman que más del 85% de las estaciones de servicio "no cubre los costos"

"A ese cuadro se suma que las estaciones fueron excluidas a partir de este mes del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)", puntualizó la entidad en un informe presentado este viernes.En ese sentido, remarcó que "hay temor por el posible cierre masivo de estaciones" al sostener que el segmento no tiene "más espalda".De acuerdo con el análisis, "tres de cada cinco corren serios riesgos de cerrar y más del 85 por ciento no podrán sostenerse en el mediano plazo, si la situación no mejora".Alertó que "el paso de los meses erosionó los recursos y la falta de una pronta salida hace que ese 67% hoy corra serios riesgos de cerrar sus puertas".El informe también arrojó que hay un 18% de estaciones que superan el "punto crítico", pero no alcanzan el "punto de equilibrio", que es el que les permite generar un margen de ganancias."No pueden sostener de manera indefinida esta situación y corren riesgo en el mediano plazo", señaló."Es desesperante. Estamos golpeando todas las puertas porque ser excluidos del ATP puede significar para muchas estaciones bajar las persianas. Sería muy triste que hayamos pasado la mayor parte de la pandemia para ahogarnos a esta altura, que dicen que falta menos para que se empiece a vacunar", sostuvo el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni.NA