Comenzó la trilla de trigo y siembra de soja de primera en Entre Ríos

Así lo reportó el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), donde además reporta que en cuanto a la zafra del cereal, el grado de avance en las labores a nivel provincial se ubica por debajo del 5% y por lo tanto, todavía no se puede estimar con precisión un rendimiento promedio.



A nivel de lote, los colaboradores reportaron rendimientos muy amplios, que se ubican desde 1.000 a 4.000 kg/ha.



Así lo reportó el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) para la campaña 2020/21, donde además señala que se proyecta una caída del 7%.



En cuanto a la siembra de soja de primera, las primeras proyecciones indican una disminución de la superficie respecto al año pasado del 7 % (53.400 ha) y, por lo tanto, se posicionaría alrededor de las 720.000 ha. A la fecha se concretó el 16 % del área planificada. "En muchos sitios debido a la escasa humedad en el horizonte superficial del suelo, las labores se encuentran detenidas".



El girasol entrerriano se encuentra en la etapa vegetativa, la fenología se extiende desde V2 (dos pares de hojas desplegadas) a V7 (siete pares de hojas desplegas).



Según datos publicados por el SIBER, la condición del cultivo a nivel provincial se ubica desde muy buena a buena en un 86 % y regular a mala 16 %. La condición regular a mala se asocia a sitios donde hubo ataque de palomas y además, lluvias escasas que generaron inconvenientes en la implantación.



Por otro lado, el SIBER informó que el avance de siembra de arroz a nivel provincial se ubica en el 93 %, sobre una intención original de 57.000 ha para el ciclo 2020/21. En los sectores más castigados por el déficit hídrico (zona de represas), al no contar con capacidad suficiente de agua para el riego durante todo el ciclo del cultivo, se decidió disminuir al área planificada.



En base a las zonas agrupadas por el tipo de fuente de riego, el grado de progreso en la implantación es el siguiente: Represas: 98 %, Pozo: 93 y Río/arroyos: 83 %. El SIBER indica que los colaboradores del sector señalan que las emergencias, en general, son muy desparejas a causa de la escasa humedad en la cama de siembra. La excepción se presenta en algunos sectores del departamento Villaguay donde hubo lluvias levemente superiores.



"En la zonas de represas y ríos/arroyos (que poseen mayor déficit de agua) los inconvenientes que se presentan: son diferencia temporal en la emergencia, encostramiento del suelo e incluso necesidad de resiembras" indica el informe. Actualmente se están generalizando los riegos, ya que en el corto plazo no hay pronósticos de lluvias y además se prevé altas temperaturas.