Se definió la compra de Walmart: el nuevo dueño y los que quedaron en el camino

Economía Horas decisivas para definir el futuro de los supermercados Walmart en Argentina

Los que quedaron en carrera

En un final sorpresivo, Francisco de Narváez se convertirá en el nuevo dueño de Walmart. El ex dueño de Casa Tía le ganó una pulseada mano a mano con Alfredo Coto, que había presentado una oferta de último momento el jueves en Estados Unidos.a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento; no", indicaron.Dolores Fernández Lobbe, ejecutiva de Walmart, continuará apoyando a la empresa durante el período de transición, después de lo cual pasará a desempeñar un nuevo rol en la cadena estadounidense, informaron., en el tercer trimestre del año fiscal 2021, principalmente debido a pérdidas acumuladas por conversión de moneda extranjera".Las tratativas para la venta de Walmart estaban en manos del Citibank, que tenía mandato para negociar la venta de la filial local, que el jueves a última hora comunicó que se había otorgado la exclusividad a un solo candidato: De Narváez. Para el empresario, la adquisición de Walmart implica el reingreso al negocio del supermercadismo.Pero también había trascendido que a último momento,Hoy también se confirmó que la operación implica la retirada total de la multinacional norteamericana, después de 25 años de permanencia en la Argentina.El resto de los grupos empresarios que pulseaban por Walmart recibieron la novedad casi al unísono. Algunos expresaron su malestar con el Citi por el final abrupto de las tratativas. "Abortaron un proceso transparente, casi de licitación, que vencía el 25 de noviembre y donde nadie podía hablar con la casa matriz, ni tendría la exclusividad hasta esa fecha", manifestó uno de ellos.Ya en el tramo final, el interés se concentró en un puñado de grupos empresarios, con los cuales se avanzaba con el due diligence, una auditoría clave en la que se evalúan todos los números de la compañía: facturación, rentabilidad, costos y márgenes. Al final, se esperaban las ofertas.La p. El dato es relevante para la tasación, pero no es el único.Del total de los puntos de venta y producción, la cadena tiene 68 edificios de su propiedad. El resto son alquilados. Lo que está fuera de discusión es el traspaso de la marca Walmart, que será retirada del mercado argentino en un plazo a convenir con el comprador. No así Changomas ni Punto Mayorista, que forman parte del paquete.La salida de Walmart de la Argentina se produce en el marco de una reestructuración global del negocio y el cierre de algunos mercados: Inglaterra y Brasil fueron los más recientes. La casa matriz tiene hoy como objetivo primordial fortalecer su presencia en los Estados Unidos, donde afronta el desafío de nuevos competidores, como Amazon.La propuesta de venta comenzó a circular en febrero y fue ofrecida a varios empresarios, entre ellos Coto y Eduardo Eurnekian. "", señalan.Lo que es cierto es que todos los candidatos tienen larga trayectoria en el rubro. La familia de De Narváez fue dueña de Casa Tía durante muchos años. Con Francisco al timón, ingresaron al. Fuente: (Clarín).-