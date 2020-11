Cambio en subsidios a la energía: "El que pueda, pagará el costo"

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, afirmó que "el que pueda pagar el costo de las tarifas, lo va a pagar" a partir del año que viene, por lo que habrá cambios en el sistema de subsidios.



Martínez ya está trabajando en implementar un nuevo esquema de subsidios sobre las tarifas de gas y luz, de forma tal que el año que viene las asistencias al sector no aumenten en términos del producto (para este año se espera un gasto total de 1,7% del PBI).



"No vamos a aumentar los subsidios, eso sí es una definición", dijo el funcionario en una entrevista concedida al diario La Nación, lo que abre la puerta a aumentos de tarifas a partir del verano.



Sin afirmarlo completamente, admitió que "la aplicación de un subsidio mucho más individualizado y eficiente nos permitirá que un porcentaje de la población que puede pagar el costo de la tarifa, lo pague".



El funcionario indicó que hoy el Estado tiene potestad de congelar tarifas hasta diciembre, producto de la ley de Solidaridad, que obedeció a la situación crítica en la cual estaba la Argentina a fines de 2019, con la industria casi 50% paralizada, un nivel de endeudamiento al que era imposible hacerle frente, ni siquiera a los intereses, con el poder adquisitivo caído y un nivel de desempleo alto.



Y remarcó que luego sucedió una pandemia que agudizó muchos de esos indicadores que ya venían en caída.



"En diciembre se tomará la decisión en virtud de cómo está la sociedad, cómo están los argentinos y qué capacidad tienen de afrontar el costo de la tarifa o no", confirmó el funcionario.



Independientemente de esa decisión, el Gobierno cree -según Martínez- que se puede establecer "un esquema de subsidios mucho más eficiente".



"La pandemia trajo herramientas que antes no teníamos y el Estado reaccionó de una manera muy ágil para detectar a aquel que peor la estaba pasando. Todas estas herramientas nos van a servir para tener elementos en la aplicación de un subsidio mucho más individualizado y eficiente, que nos permitirá que un porcentaje de la población que puede pagar el costo de la tarifa, la pague", dijo.