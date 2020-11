La sequía acecha a Entre Ríos y amenaza con extenderse en los próximos días

"La transición intermensual no ha dejado precipitaciones. Con este comportamiento es difícil que se consolide la temporaria recuperación de las reservas que se observó en la semana previa", informó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos al trazar un preocupante panorama en torno a la sequía en Entre Ríos, aunque la entidad admitió que el escenario actual "no sorprende".Al respecto, desde el proyecto Siber de la entidad recordaron que "en septiembre hubo solo un evento generoso y generalizado a principios de mes, luego, debimos esperar a casi hasta finales de octubre para un nuevo evento pluvial satisfactorio. Esto no alcanza para sostener las reservas en un valor razonable y en consecuencia, esta primavera está transcurriendo ajustada, con el acecho de la sequía que amenaza con extenderse desde áreas del norte provincial hacia el oeste durante los próximos días", alertaron.Explicaron que "el balance hídrico define una franja que atraviesa los departamentos del norte y anticipa lo que sucederá si no cambia el patrón pluvial en el corto plazo. Nadie puede sorprenderse si la semana que viene mostramos un mapa con un área de sequía avanzando sobre la franja central de la provincia".Consideraron que "para los lotes recién sembrados con soja, la humedad aún puede ser suficiente. Estos lotes aun no tienen gran demanda. Sin embargo es necesario recomponer la humedad de la parte alta del perfil, al menos hasta que las plantas logren algo de desarrollo radicular que les permita explorar reservas más profundas, algo a lo que puede estar logrando el maíz".Los pronósticos de corto plazo "no muestran una oferta de agua significativa hasta el miércoles próximo. Sin embargo vamos a una semana donde la circulación de aire será favorable como para acercar una importante masa de aire tropical. En este sentido, es posible esperar que la transición entre quincenas traiga novedades favorables. No podemos alentar un cambio definitivo, pero si una solución parcial que ayude a seguir", se esperanzaron desde le Bolsa de Cereales.Partiendo de las reservas actuales y proyectando tres comportamientos pluviales hasta finales de enero, señalaron cómo pueden quedar las reservas.Resaltaron que "para lograr que la campaña se mueva dentro de valores adecuados de reservas, es necesario que las lluvias presenten un desvío positivo. De acuerdo a lo que venimos viendo este escenario parece improbable, aunque puede haber oportunas mejoras temporarias que pueden beneficiar a los cultivos. Para los próximos tres meses es más probable el escenario que muestran los otros dos mapas. Entendemos que para la provincia de Entre Ríos, es posible que tiendan a predominar las reservas regulares, aunque no podemos descartar momentos en que se instale un ambiente más hostil para el desarrollo de los cultivos de verano".