El Gobierno prorrogó la baja de aranceles de importación de autos eléctricos

La medida era reclamada por la Asociación de Fabricantes de Autos (Adefa) desde mayo, cuando venció el plazo de 36 meses que había establecido el gobierno de Mauricio Macri. El decreto confirmó las alícuotas del 5%, 2% y 0% para la importación de determinados vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno), completos, tanto totalmente armados, como semidesarmados y totalmente desarmados. El régimen solo alcanza a aquellas compañías que tengan producción en el país.



El decreto original de 2017 había fijado el beneficio por 36 meses y permitía el ingreso de 6000 autos con este régimen. En teoría, la norma publicada este jueves en el Boletín Oficial ?que comenzará a regir mañana? mantiene el cupo, ya que si bien solo permite la importación de mil unidades, bajó el plazo a medio año.



Fuentes del sector automotor celebraron la prórroga del régimen, sin embargo, mostraron dudas con respecto al período de vigencia, que los obligará a negociar nuevamente en medio año. "Habrá que ver qué deciden hacer en seis meses", dijeron.



En los 36 meses que tuvo vigencia la medida prorrogada hoy no se llegó a cubrir el cupo. En total, se importaron cerca de 5000 vehículos extrazona con beneficio arancelario. Por eso en Adefa, estiman que no habrá problemas a la hora de asignar el porcentaje que tendrá cada compañía.



"Se va a ir otorgando a medida que lo pidan. Entendemos que va a alcanzar para el próximo medio año, así que no prevemos que haya una puja entre terminales", indicaron.



En los considerandos de la norma, el Gobierno aseguró que la industria automotriz a nivel mundial está atravesando un proceso de recambio de motorizaciones para eliminar el impacto ambiental negativo de los gases de combustión.



"En atención al desarrollo de la industria automotriz local, su nivel de producción y su vocación de incorporar a su oferta vehículos con las nuevas motorizaciones referidas, se consideró conveniente establecer medidas iniciales para una primera etapa de comercialización. Algunas de las principales barreras para la adopción de las nuevas tecnologías son, por un lado, el elevado costo de los vehículos con motorización alternativa y, por el otro, el desconocimiento del público en cuanto a su utilización", explica la norma.



Asimismo, resaltó que, a lo largo de la vigencia de ese decreto, se ha observado "una alta utilización del beneficio arancelario transitorio otorgado por el Estado Nacional a la industria automotriz local".



Cronista.com.