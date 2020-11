La soja superó los US$ 400 por tonelada y llegó al mayor precio en cuatro años

Los contratos futuros de la soja subían hoy por tercera jornada consecutiva en el Mercado de Chicago, US$ 5,5 para la posición noviembre hasta US$ 402,0 por tonelada, y llegan hasta 403,6 para enero, con lo cual regresan "a un máximo de cuatro años", resaltó la operadora local Futuros y Opciones (FyO).



El incremento se debe al clima seco en partes de América del Sur. Los operadores citaron el temor por el impacto del fenómeno meteorológico La Niña (de déficits hídricos), mientras también incide la fuerte demanda del mayor importador del mundo, China.



El aceite de soja saltaba en ese marco US$ 15 por tonelada para la posición más inmediata, hasta US$ 773,1.



Los precios del maíz y el trigo, por su parte, retomaban similar tendencia alcista, destacón por su parte la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



El maíz subía US$ 1,6 hasta US$ 161,1 por tonelada (posición diciembre), debido a la fuerte demanda externa por el cereal norteamericano.



La cotización del trigo, a su vez, ascendía US$ 3,5 por tonelada, hasta US$ 226,2 en la posición diciembre, casi 30% arriba de finales de junio último, en una rueda liderada por compras técnicas, según concluyó la bolsa rosarina. (Télam)