Habrá refuerzo de la Tarjeta Alimentar antes de fin de año: Qué se sabe del IFE

Sociedad Los nuevos requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, indicó que aún no está definida una nueva entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) peroSegún Arroyo, sey se dará "un acompañamiento fuerte" con respecto a la Tarjeta.Según trascendió, los beneficiarios podrían recibir un refuerzo durante el mes de diciembre que podría llegar a duplicar el cobro mensual.Así, antes de fin de año, un millón y medio de familias estarían recibiendo, a través de Tarjeta Alimentar, un bono especial de entre $4.000 y $6.000 adicionales (según la cantidad de integrantes) que podrán gastar exclusivamente en alimentos."El Ministerio de Infraestructura hace la construcción, Desarrollo aporta el equipamiento y lo que tiene que ver con las becas", aclaró.Dijo que se debe "apuntar a que todos los chicos estén en el jardín" y recordó que "hay 56% de pobreza en menores de 14 años y la clave para achicar la desigualdad es que todos (los más chicos) estén en el jardín".Consultado por los aumentos de precios y el impacto en la situación social, Daniel Arroyo dijo que es "claro que hay un problema", señaló que la Secretaría de Comercio estableció la continuidad de los precios máximos hasta el 31 de enero y destacó iniciativas impulsadas por su cartera, como los 1500 litros de leche diarios a 40 pesos y el plan para panaderías populares que van a vender a 70 pesos el kilo de ese alimento.Respecto de la pobreza, indicó que va a depender de la reactivación de diversas las actividades económicas como la construcción, la producción de alimentos, y la industria textil, entre otras.Si bien durante los tres primeros pagos del IFE, la acreditación comenzó junto al cobro de la AUH (Asignación Universal por Hijo), ya pasó todo octubre sin definiciones sobre la continuidad del bono extraordinario. Y se anunciaron los cronogramas de noviembre, sin que tampoco se incluyera el bono de 10.000 pesos.En los funcionarios de primera línea del Gobierno sigue firme la intención de brindar asistencia a los sectores más vulnerables y que sufrieron con la reducción de sus ingresos desde que comenzó el ASPO.Sin embargo, el crecimiento del déficit fiscal que, en las proyecciones volcadas por el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto 2021 prevén un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal primario del 4,5% y un déficit financiero de 6%, le da cada vez más sustento a la idea de implementar programas de ayuda económica más focalizada.En ese sentido, Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses, volvió a referirse a la posibilidad de que se pague el IFE 4. "Aún no hay definición. Está evaluando el gabinete económico la forma en que va a ir tomando este ingreso familiar de emergencia, en función de las distintas situaciones económicas que atraviesan las familias", dijo la funcionaria a Télam.Incluso el presidente Alberto Fernández no dio precisiones sobre la continuidad o finalización del IFE. "Sobre el IFE, estamos viendo cómo cubrimos de acá a fin de año las necesidades de todos, no sé aún cuál va a ser la forma. Voy a agradecer la responsabilidad de los sectores más humildes toda mi vida", dijo el mandatario a comienzos de semana pasada.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo a mediados de octubre a El Cronista que desde el Gabinete Económico y Social están analizando "si en lugar de hacer un nuevo pago del IFE, hacer instrumentos más focalizados, teniendo en cuenta que hoy no es la misma situación que en abril (por la pandemia)".Además, Cafiero dijo: "Se está evaluando que, si vamos a focalizar sobre la población joven, podemos tener herramientas que ya están pero las podemos financiar con más fuerza como el programa Progresar; u otros programas que desde el ministerio de Trabajo podemos potenciar".