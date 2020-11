Estaciones de servicio: "Entre el 60 y el 70 % están perdiendo plata"

Héctor Martínez, Presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios de Entre Ríos

La confederación que agrupa a las estaciones de servicio del país mostró su preocupación "por una situación que puede llevar al cierre de cientos de estaciones", según indicaron ayer martes., apuntaron., afirmó aque están "pasando una situación crítica, ya veníamos de antes de la pandemia, pero se agravó por la cuarentena. Para poder llegar ahora a los volúmenes anteriores, tendríamos que aumentar las ventas en un 40 o 50 %, por eso consideramos que estamos en un estado crítico"., definió.Resaltó que enLo que nos ofrecen son créditos a una tasa subsidiada, pero ya tuvimos créditos, que los tomamos al comienzo de la pandemia. Si llegamos a tomar más créditos es como que nos dieran la extremaunción".Estimó que "lo que falta en las estaciones de servicio es todo el movimiento interprovincial, de las vacaciones o fines de semana"., afirmó: "Ellos no acordaron porque querían cambiar la ley de trabajo. nuestro trabajo es los 365 días del año, las 24 horas, contamos con equipos de trabajadores que se van rotando, no se pagan horas extra los fines de semana, pero se compensan con francos. Ellos quieren en este momento más crítico, cambiar ese ítem del contrato de trabajo y empezar a cobrar horas extras. Llegaremos a un acuerdo seguramente, quedamos en reunirnos con el sindicato para ver como financiamos esas diferencias de salario que tendríamos que pagar. En este momento estamos en las peores situaciones. Hay que recordar que no hemos despedido empleados, estamos sobredimensionados en el personal, pero tratamos de contenerlos porque es nuestro principal capital de trabajo, el personal".dijo luego. Elonce.com.