Los depósitos a plazo fijo "cayeron en octubre", según informe privado

Según un informe divulgado este miércoles por la consultora First Capital Group, los depósitos en dólares cayeron en u$s 1.484 millones, y finalizaron octubre en u$s 14.663 millones.



En términos interanuales la disminución se ubicó en el 23,4%, agregó el sondeo.



Los depósitos a plazo fijo en dólares disminuyeron 8,4% en octubre (u$s 354 millones en el mes) mientras que las cajas de ahorro en la misma moneda cayeron 9,6% (u$s 1.093 millones).



Las colocaciones en moneda nacional en el sector privado aumentaron 0,9% en octubre, cerrando el mes en $ 4,6 billones, lo que representa una evolución de 94,5% en términos interanuales.



Dentro de este sector, los depósitos a plazo realizados en moneda nacional (tradicionales y con opción de cancelación anticipada) disminuyeron 5% respecto a septiembre (111 mil millones).



"Se observa una variación en las colocaciones a plazo tradicionales en pesos del sector mayorista (superiores a un millón de pesos) en $4.800 millones, una suba nominal de 0,4% en octubre, mientras que las colocaciones a plazo tradicionales menores a un millón de pesos disminuyeron 0,4% ($2.700 millones) en términos nominales respecto a septiembre", aseguró Cristian Traut, gerente de First.



Los depósitos UVA en el sector privado aumentaron 6,9% en el mes y cerraron octubre en $39.000 millones.

