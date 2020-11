El dólar blue volvió a bajar y cotizó a $161

La divisa en el mercado marginal acumuló una retracción del 17,4% desde el récord de $195 verificado el 23 de octubre último.

En la Bolsa de Comercio, por el contrario, el dólar Contado con Liquidación (CCL) experimentó un crecimiento de $4,16 a $149,57, mientras que el MEP tuvo un avance de $2,34 a $142,52.



Más allá de las cuestiones locales y las dudas sobre el rumbo económico, la atención estuvo puesta durante toda la jornada en el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que reflejan una pelea ajustada entre Donald Trump y Joe Biden.



Tras el récord registrado a fines de octubre, cuando llegó a cotizar cerca los $200, el dólar paralelo acumuló una caída de $35 en poco más de una semana luego de las últimas medidas adoptadas por la cartera de Economía que conduce Martín Guzmán.



En estos primeros días del mes, cuando se renueva el cupo para la compra de u$s 200 para pequeños ahorristas, el billete registró un importante avance.



Así, cerró este miércoles a $78,38 para la compra y $84,62 para la venta, con lo que con el 30% del impuesto PAIS y el recargo del 35% del adelanto de Ganancias, trepó a $139,63.



Fuentes del mercado indicaron que el Banco Central tuvo al cierre de las operaciones un resultado neutro tras su intervención en la plaza cambiaria.

"La autoridad monetaria alternó ventas iniciales y compras sobre el final que sirvieron para acotar los movimientos en los precios, atendiendo desequilibrios transitorios entre la oferta y la demanda en el mercado", señaló Gustavo Quintana, operador cambiario.



El dólar mayorista, el dólar cerró a $79,03 por unidad, diez centavos arriba de la jornada anterior y el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 181,8 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 54,1 millones.