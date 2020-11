El viernes no habrá actividad bancaria y trabajadores cobran un extra de $50.000

Economía El próximo viernes no habrá atención bancaria en el país

Los bancos públicos y privados de todo el país no abrirán este viernes, a raíz del Día del Bancario. Al respecto, el secretario general de la Asociación Bancaria en Paraná, Juan Carlos Navarro, indicó aque "el 6 de noviembre de 1924 nació nuestra organización gremial y se declaró no laborable en todo el país".Indicó que "siempre lo hemos organizado con algún evento y en esta oportunidad haremos alguna actividad virtual, sorteando obsequios que tenemos preparados".Finalmente, confirmó que por el día del bancario acordaron una compensación que ronda los 50.000 pesos. "Algunas entidades ya la pagaron y otras lo harán antes del viernes", confirmó Navarro.Las entidades financieras comenzaron a informar a sus clientes que pasado mañana cuáles son las operaciones que podrán realizar de manera on line o por aplicaciones de telefonía celular.Los cajeros automáticos y las terminales de autoservicio en las sucursales estarán habilitadas, por lo cual además del depósito y extracción de efectivo, se podrán pagar las tarjetas de crédito.También se podrán realizar pagos electrónicos de servicios: en este caso, se tomará como fecha de pago el primer día hábil posterior.Al no haber clearing, operaciones como el depósito de cheques comenzarán a acreditarse recién el lunes próximo.Las páginas de homebanking y las aplicaciones de los bancos funcionarán como todos los días.En cuanto a las empresas, los pagos de salarios que sean enviados y firmados este viernes serán procesados el lunes.