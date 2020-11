Economía colocó casi $10.000 millones en letras, a una tasa superior al 37%

Con el objetivo de conseguir financiamiento en moneda local para cubrir gastos, el Ministerio de Economía colocó este martes $9.755 millones a través de dos letras vinculadas con la tasa de pases pasivos del Banco Central (BCRA) a siete días.



El 92,5% de la deuda se concentró en una letra con vencimiento el 29 de enero de 2021. La tasa convalidada en la licitación alcanzó el 37,5% (3 puntos porcentuales por encima del rendimiento de pases).



Paralelamente, el 7,5% restante correspondió a un título con vencimiento el 31 de marzo del año que viene. En este caso, la tasar resultante fue del 37,7%.



Si bien el monto adjudicado fue significativamente menor al de las licitaciones previas, le alcanza al Gobierno para cubrir los $4.500 millones que vencen esta semana en concepto de pagos de deuda.



Para lo que queda de noviembre, desde Economía recordaron que "se apunta a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimientos de dicho período".



"Cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia monetaria por parte del BCRA", acotaron, en línea con el anuncio que se hizo el lunes respecto de que el Tesoro no pedirá más Adelantos Transitorios de acá a fin de año.



Según el comunicado oficial de la cartera que conduce Martín Guzmán, se recibieron 298 ofertas, de las cuales una gran parte correspondió a inversores minoristas, y se adjudicó poco más de la mitad del monto ofertado, lo cual reflejó que el Gobierno no quiso convalidar un incremento mayor de la tasa.



"Esa no es una buena señal. El mercado quiere cobertura y la tasa variable de pases no se lo da", sostuvo el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, en su cuenta de twitter.



Ámbito.com.