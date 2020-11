¿Qué pasará con el IFE?: Las alternativas que evalúan y quiénes ya no cobrarían

Economía Casi un año de tasa cero para quienes tomaron créditos de Anses

Casi 9 millones de personas que cobraron en tres oportunidades los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia esperan una definición del Gobierno en torno a su habrá una cuarta versión del bono.El presidente Alberto Fernández dijo este lunes que se está evaluando "cómo cubrimos de acá a fin de año las necesidades de todos" pero que no sabe aún cuál va a ser la forma."Sobre el IFE, estamos viendo cómo cubrimos de acá a fin de año las necesidades de todos, no sé aún cuál va a ser la forma. Voy a agradecer la responsabilidad de los sectores más humildes toda mi vida", dijo el mandatario ratificando las manifestaciones anteriores de la titular de Anses, Fernanda Raverta, quien sostuvo la semana pasada que "no está confirmado el IFE 4" pero que "está en período de evaluación".El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este lunes a El Cronista que "estamos viendo desde el Gabinete Económico y Social si en lugar de hacer un nuevo pago del IFE, se implementan instrumentos más focalizados, teniendo en cuenta que hoy no es la misma situación que en abril (por la pandemia)".La idea de focalizar la asistencia cobra cada vez más relevancia en el Gobierno. "No es lo mismo una mujer, jefa de familia, que perdió el trabajo y tiene 55 años, que jóvenes entre 18 y 26 años que nunca accedieron a un primer empleo. El IFE cubría como una manta todo eso, pero no generaba una política focalizada de seguimiento, que es lo que queremos buscar. Pero están los tiempos de por medio", dijo Cafiero.-Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo-Monotributistas A y B que volvieron a facturar-Empleadas domésticas de las zonas que tienen permitido trabajarEl IFE quedará reducido a desempleados o trabajadores informales que estén dentro de este rango de personas de entre 18 y 28 años y mujeres adultas, jefas de hogar, sin ingresos.