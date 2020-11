Oficializan licitación de bonos por u$s 750 millones: se hará el 9 de noviembre

Se espera que esta operación sea aprovechada por fondos de inversión como PIMCO, que pretenden abandonar sus posiciones en pesos y vienen presionando sobre el valor de la divisa norteamericana en el contado con liquidación.



La recepción de las ofertas comenzará a las 11:00 y finalizará a las 17:00 del próximo lunes 9 de noviembre.



El Palacio de Hacienda dispuso que se recibirán ofertas por el bono en dólares 2030 (AL30) por hasta u$s 500 millones y por el 2035 (AL35) por hasta u$s 250 millones.



Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de Valor Nominal Original (VNO) en u$s a suscribir del bono AL30 y/o del bono AL35, y el precio en pesos de cada uno, los que deberán expresarse por cada VNO u$s 100 con dos decimales.



Habrá un único tramo competitivo por cada Título Elegible y las ofertas estarán limitadas a un monto mínimo de VNO u$s 1 y uno máximo de u$s 10.000.000 por oferta, pudiendo cada participante enviar una o más ofertas dentro de estos límites.



Antes de las 18:00 del 11 de noviembre, los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los Títulos Elegibles aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central a la de la Secretaría de Finanzas en esa entidad.



"Si alguno de los participantes falla en entregar los Títulos Elegibles, se aplicará una penalidad por incumplimiento diaria equivalente a la Tasa de Pases Activos a 1 día de plazo que publica diariamente el BCRA", indicó Economía.



El jueves 12 de noviembre, la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos a los participantes que no incumplieron con la entrega de los títulos elegibles en las cuentas de cada participante en esa entidad y comenzará a debitar la penalidad en los casos de incumplimiento.

