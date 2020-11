El dólar blue arrancó el mes en baja y el Banco Central recuperó u$s 60 millones

El dólar blue arrancó hoy la semana con una baja de un peso y cotizó a $168 tras tocar los $170, mientras el Banco Central consiguió recuperar reservas por casi u$s 60 millones y el tipo de cambio minorista subió 86 centavos.Al contrario del paralelo, el dólar para ahorro trepó a $84,41, que con el recargo del impuesto País y del 35% de anticipo de Ganancias llegó a $139,28, 87 centavos más que el viernes.Como cada principio de mes, se renueva el cupo de u$s 200 para que los pequeños ahorristas puedan adquirir dólares.Se estima que apenas una de cada cuatro personas que venía utilizando el cupo podrá adquirir divisas este mes, a partir de las nuevas limitaciones impuestas por el Gobierno.En cuanto al dólar blue, tras registrar valores récord durante octubre, en el que llegó a cotizar cerca los $200, acumuló un descenso de $27 en poco más de una semana, tras las últimas medidas adoptadas por la cartera Económica que conduce Martín Guzmán.Con este nuevo descenso, la brecha con el mayorista se contrajo al 113,5%.La decisión con más impacto en la plaza cambiaria fue la exitosa colocación de bonos, que incluyó un título atado al dólar, y mediante la cual logró recaudar unos $255 mil millones.En el mercado mayorista, la divisa norteamericana cerró a $78,69, lo que significó un avance de 37 centavos con relación al viernes pasado y el volumen operado fue de u$s 288,1 millones.En la plaza bursátil, el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,6% a $148,66, con lo que la brecha se ubicó en el 88,9%, luego de registrar a lo largo de la semana pasada una caída superior al 12%.En sentido contrario, el dólar MEP, o Bolsa, tuvo un descenso del 1,2% y alcanzó la séptima jornada seguida en baja, con lo que la brecha descendió al 79,8%.Antes de la apertura de los negocios, en un comunicado del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional anunció que al menos hasta fin de año el Tesoro ya no volverá a solicitar asistencias del Banco Central en forma de Adelantos Transitorios."Se apunta a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimientos de dicho período", dijo Economía.Con esta decisión, el Ejecutivo también apunta a calmar al mercado y dar señales de austeridad y mayor control de las finanzas públicas.